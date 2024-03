Αθλητικά

Champions League: Ρεάλ Μαδρίτης και Μάντσεστερ Σίτι στα προημιτελικά

Πως η “Βασίλισσα” και οι “Πολίτες” προχώρησαν στους “8” του θεσμού.

-

Ρεάλ Μαδρίτης και Μάντσεστερ Σίτι επιβεβαίωσαν εύκολα ή, δύσκολα τα προγνωστικά κι ακολούθησαν τις Μπάγερν και Παρί Σεν Ζερμέν στους προημιτελικούς του Champions League.

Η «βασίλισσα» της Ευρώπης με την εντός έδρας ισοπαλία απέναντι στη Λειψία (1-1) στη ρεβάνς του νικηφόρου 1-0 επί γερμανικού εδάφους και η κάτοχος του τροπαίου με το 3-1 επί της Κοπεγχάγης (με το ίδιο σκορ είχε επικρατήσει και στην πρωτεύουσα της Δανίας) θα βρεθούν στην κλήρωση της προημιτελικής φάσης, με τα «εισιτήρια» που απομένουν, πλέον, να είναι τέσσερα.

Η Λειψία, πάντως, απέδειξε ότι δικαιούτο κάτι καλύτερο στην αποψινή ρεβάνς του «Μπερναμπέου». Ήταν ανώτερη από τους «μερένγκες» σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, έχασε πολλές ευκαιρίες, είχε δοκάρι με τον Όλμο στις καθυστερήσεις και παρότι «απάντησε» άμεσα στο γκολ του Βινίσιους με τον Όρμπαν (ο Βραζιλιάνος θα έπρεπε να είχε αποβληθεί πριν το γκολ που σημείωσε για βίαιη απώθηση στον Όρμπαν), δεν κατάφερε να βρει ένα ακόμη τέρμα που θα έστελνε τη ρεβάνς των «16» στην παράταση.

Real Madrid secure a narrow victory over two legs ??#UCL pic.twitter.com/SnEOnwh4BK — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 6, 2024

Όσο ακριβώς χρειαζόταν για να φτάσει σε μία άνετη πρόκριση στους προημιτελικούς του Champions League έπαιξε απόψε η Μάντσεστερ Σίτι στη ρεβάνς του Έτιχαντ με την Κοπεγχάγη.

Έχοντας εξασφαλίσει ουσιαστικά το «εισιτήριο» για την οκτάδα από το πρώτο ματς (3-1) οι «πολίτες» νίκησαν για δεύτερη φορά τους πρωταθλητές Δανίας με το ίδιο σκορ και, πλέον, στρέφουν το μυαλό τους στο ντέρμπι κορυφής που ακολουθεί στην Premier League με την Λίβερπουλ στο «Άνφιλντ» (10/03).

Κρατώντας στον πάγκο του Ακε, Μπερνάρντο Σίλβα, Στόουνς, Ντε Μπρόινε, Φόντεν, Γουόκερ και Γουάιτ, ο Πεπ Γκουαρδιόλα είδε την ομάδα του να «κλειδώνει» την πρόκριση πριν συμπληρωθούν τα πρώτα 10 λεπτά με τα γκολ των Ακάντζι και Αλβαρες (5 γκολ σε ισάριθμες συμμετοχές στην εφετινή διοργάνωση).

Ο Ελιουνούσι μείωσε σε 2-1 στο 29΄, ωστόσο, στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους ο Χάαλαντ σκόραρε με αριστερό σουτ (7ο γκολ σε 8 συμμετοχές) φτάνοντας τα 41 τέρματα στο Champions League, τα περισσότερα από κάθε άλλο παίκτη στον θεσμό μετά το ντεμπούτο του το Σεπτέμβριο του 2019.

Another impressive showing for Man City ??#UCL pic.twitter.com/7ke0CsDEMw

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 6, 2024

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ των δεύτερων αγώνων για τους «16» του Champions League:

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) -Λάτσιο (Ιταλία) 3-0 (38΄, 66΄ Κέιν, 45΄+2΄ Μίλερ) / Α΄ αγ. 0-1: Προκρίθηκε η Μπάγερν Μονάχου με συνολικό σκορ 3-1

(Γερμανία) (Ιταλία) Ρεάλ Σοσιεδάδ (Ισπανία) -Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία) 1-2 (89΄ Μερίνο - 15΄, 56΄ Μπαπέ) / Α΄ αγ. 0-2: Προκρίθηκε η Παρί Σεν Ζερμέν με συνολικό σκορ 4-1

(Ισπανία) (Γαλλία) Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)- Λειψία (Γερμανία) 1-1 (65΄ Βινίσιους - 68΄ Όρμπαν) / Α΄ αγ. 1-0: Προκρίθηκε η Ρεάλ με συνολικό σκορ 2-1

(65΄ Βινίσιους - 68΄ Όρμπαν) / Α΄ αγ. 1-0: Προκρίθηκε η Ρεάλ με συνολικό σκορ 2-1 Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία)- Κοπεγχάγη (Δανία) 3-1 (5΄ Ακάντζι, 9΄ Άλβαρες, 45΄+3 Χάαλαντ - 29΄ Ελιουνούσι) / Α΄ αγ. 3-1: Προκρίθηκε η Μάντσεστερ Σίτι με συνολικό σκορ 6-2

(5΄ Ακάντζι, 9΄ Άλβαρες, 45΄+3 Χάαλαντ - 29΄ Ελιουνούσι) / Α΄ αγ. 3-1: Προκρίθηκε η Μάντσεστερ Σίτι με συνολικό σκορ 6-2 Αρσεναλ (Αγγλία)-Πόρτο (Πορτογαλία) 12/03

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Νάπολι (Ιταλία) 12/03

Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία)-Ιντερ (Ιταλία) 13/03

Ντόρτμουντ (Γερμανία)-Αϊντχόφεν (Ολλανδία) 13/03

Η κλήρωση για τα προημιτελικά και τα ημιτελικά της διοργάνωσης είναι προγραμματισμένη για τις 15 Μαρτίου (14:00) στη Νιόν.

