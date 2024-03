Κοινωνία

Πατήσια: Μεγάλη φωτιά σε συνεργείο

Φωτιά ξέσπασε σε συνεργείο στο κέντρο της Αθήνας το πρωί της Πέμπτης.

Μεγάλη φωτιά εκδηλώθηκε σε συνεργείο, στο κέντρο της Αθήνας, στα Πατήσια, το πρωί της Πέμπτης.

Η φωτιά ξέσπασε στον εξωτερικό χώρο του συνεργείου, όπου βρίσκονται πολλά αυτοκίνητα.

Στο σημείο, στην οδό Κουρτίδου, έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Οι κάτοικοι ήταν που άκουσαν εκρήξεις και κάλεσαν την Πυροσβεστική.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά είναι υπό έλεγχο και δεν απειλεί σπίτια, στην πυκνοκατοικημένη περιοχή.

