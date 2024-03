Κοινωνία

Άγιος Παντελεήμονας: Φωτιά σε διαμέρισμα – Απεγκλωβίστηκε μία γυναίκα

Πώς ξέσπασε η φωτιά στο διαμέρισμα στο κέντρο της Αθήνας

Φωτιά σε διαμέρισμα δεύτερου ορόφου στην οδό Αριστοτέλους στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα στο κέντρο της Αθήνας εκδηλώθηκε νωρίς το απόγευμα της Κυριακής.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις για την κατάσβεση.

Απεγκλωβίστηκε γυναίκα

Μια γυναίκα που αντιμετώπισε αναπνευστικά προβλήματα την παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και την μετέφερε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Λόγω της μεγάλης κινητοποίησης έκλεισε η οδός Αριστοτέλους από το ύφος της οδού Πιπίνου.

Η φωτιά αντιμετωπίστηκε πριν λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις.

