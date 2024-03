Αθλητικά

Indian Wells: Ο Ναδάλ αποσύρθηκε από το τουρνουά

Η ανακοίνωση του Ράφα Ναδάλ για την απόσυρσή του από το τουρνουά στις ΗΠΑ.

Ο Ράφα Ναδάλ προσπάθησε, έκανε τα πάντα για να προλάβει το τουρνουά Indian Wells στις ΗΠΑ, αλλά δεν μπόρεσε να τα καταφέρει και ανακοίνωσε πως τελικά δεν θα λάβει μέρος στο μεγάλο ραντεβού στην Καλιφόρνια:

«Με μεγάλη λύπη πρέπει να αποσυρθώ από αυτό το καταπληκτικό τουρνουά στο Indian Wells», ανακοίνωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Ισπανός σούπερ σταρ του τένις, που είναι κάτοχος 22 Grand Slam τίτλων, και συμπλήρωσε:

«Όλοι ξέρουν πόσο μου αρέσει αυτό το μέρος και πόσο μου αρέσει να παίζω εδώ. Αυτός είναι επίσης ένας από τους λόγους που ήρθα πολύ νωρίς στην έρημο για να προπονηθώ και να προσπαθήσω να ετοιμαστώ. Δούλεψα σκληρά και προπονήθηκα και όλοι ξέρετε ότι έκανα ένα τεστ αυτό το Σαββατοκύριακο, αλλά δεν θεωρώ ότι είμαι έτοιμος να παίξω στο υψηλότερο επίπεδο σε μια τόσο σημαντική διοργάνωση. Δεν είναι εύκολη απόφαση, είναι σκληρή στην πραγματικότητα, αλλά δεν μπορώ να πω ψέματα στον εαυτό μου και στους χιλιάδες θαυμαστές μου».

