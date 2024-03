Κοινωνία

Μη Κρατικά ΑΕΙ: Κατάληψη στην πρυτανεία του ΕΚΠΑ

Συνεχίζονται οι αντιδράσεις των φοιτητών για το νομοσχέδιο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια.

Σε κατάληψη της πρυτανείας του ΕΚΠΑ προχώρησαν φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας, αντιδρώντας στο νομοσχέδιο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα.

Το νομοσχέδιο βρίσκεται υπό συζήτηση στην Ολομέλεια, για δεύτερη ημέρα και προηγουμένως, φοιτητές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης είχαν αποκλείσει εισόδους του πανεπιστημίου.

Η ανακοίνωση των φοιτητικών συλλόγων της Αθήνας

«Μπροστά στη ψήφιση του νομοσχεδίου για την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων, οι Φοιτητικοί Σύλλογοι κλιμακώνουμε τον αγώνα μας και τα μέσα πάλης μας. Μπλοκάρουμε εξ ολοκλήρου την λειτουργία και παραλύουμε τα πανεπιστήμια. Μετατρέπουμε την πρυτανεία του ΕΚΠΑ σε κέντρο αγώνα που θα συσπειρώσει τον αγώνα που δίνουμε αυτό το διάστημα. Πραγματοποιούμε συνέλευση αγώνα με σωματεία εργαζομένων και φορείς της πανεπιστημιακής κοινότητας! Καλούμε όλη την πανεπιστημιακή κοινότητα, σωματεία εργαζομένων, μαθητές και όλο το λαό, να συμμετάσχει στην συνέλευση αγώνα και στις δράσεις της κατειλημμένης πρυτανείας, ώστε να συνενώσουμε και να οργανώσουμε από κοινού τον αγώνα μας.

Εδώ και 9 εβδομάδες, οι Φοιτητικοί Σύλλογοι, στην Αθήνα αλλά και πανελλαδικά πραγματοποιούν μαζικές γενικές συνελεύσεις, καταλήψεις διαρκείας στις σχολές και πορείες. Εν όψει της αυριανής ψήφισης του νομοσχεδίου στη Βουλή, οι Φοιτητικοί Σύλλογοι οργανώνουν την δεύτερη μεγάλη πανελλαδική πανεκπαιδευτική πορεία, στην οποία για ακόμη μια φορά θα βουλιάξει η Αθήνα!

Οι Φοιτητικοί Σύλλογοι όλο αυτό το διάστημα κινητοποιούμαστε ενάντια στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων, που θα υποβαθμίσει περαιτέρω την δημόσια και δωρεάν παιδεία, θα τσακίσει ακόμη περισσότερο την εργασιακή μας προοπτική και θα οξύνει τους ταξικούς φραγμούς, αλλά αγωνιζόμαστε και συνολικά ενάντια στην εκπαιδευτική αναδιάρθρωση που επιχειρείται από την κυβέρνηση και όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις, σύμφωνα με τις επιταγές της ΕΕ. Προσπαθούν να φτιάξουν ένα πανεπιστήμιο κομμένο και ραμμένο στις ανάγκες της αγοράς. Δεν θα τους αφήσουμε!

Μπροστά στο πανεπιστήμιο των κερδών τους, εμείς διεκδικούμε ένα πανεπιστήμιο ανοιχτό για όλο το λαό, που θα παράγει έρευνα και γνώση με βάση τις ανάγκες της κοινωνίας και όχι του κεφαλαίου.

Αγωνιζόμαστε για παιδεία & ζωή στο ύψος των αναγκών μας. Κλιμακώνουμε τον αγώνα μας! Πλαισιώνουμε τις δράσεις της κατειλημμένης πρυτανείας.

Όλοι/ες/α τώρα στην κατειλημμένη Πρυτανεία! Όλοι/ες/α στην αυριανή πανελλαδική πορεία!

Όλοι/ες/α στο δρόμο! Όλοι/ες/α στον αγώνα!

ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ».





