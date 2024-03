Αθλητικά

Οπαδική βία: Εισαγγελική έρευνα για ανάρτηση

Η ανάρτηση που προκάλεσε την παρέμβαση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών.

Η εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γεωργία Αδειλίνη παρήγγειλε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης τη διενέργεια έρευνας σχετικά με ηλεκτρονική ανάρτηση υπό τον τίτλο «αθώοι βίαιοι οπαδοί λόγω παραγραφής» η οποία αναφέρει ότι παραγράφονται οι ποινές που επιβλήθηκαν σε 23 καταδικασθέντες οπαδούς για τα επεισόδια που είχαν γίνει τον Μάρτιο του 2016 κατά τον αγώνα ΠΑΟΚ-Ολυμπιακού στην Τούμπα.

Σύμφωνα με την ανάρτηση, η δίκη στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης για τα οπαδικά επεισόδια έγινε 6 χρόνια μετά την ημέρα των επεισοδίων και συγκεκριμένα τον Δεκέμβριο του 2022. Για την καθαρογραφή τής απόφασης χρειάστηκαν 15 μήνες, δηλαδή από τον Δεκέμβριο του 2022 έως τον Φεβρουάριο του 2024.

Για τα επίμαχα επεισόδια 6 αθωώθηκαν και 23 καταδικάστηκαν, ενώ 20 εκ των καταδικασθέντων άσκησαν έφεση επί της πρωτοδίκης απόφασης, αλλά λόγω της καθυστέρησης της καθαρογραφής της υπάρχει κίνδυνος παραγραφής.

