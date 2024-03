Κόσμος

Ρωσία - Μόσχα: Πυρήνας του ISIS σχεδίαζε επίθεση σε συναγωγή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς απέτρεψε η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας την επίθεση που είχε σχεδιαστεί από πυρήνα του ISIS. Θα χτυπούσε συναγωγή στη Μόσχα.

-

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας (FSB) ανακοίνωσε ότι απέτρεψε σήμερα μια επίθεση σε συναγωγή της Μόσχας την οποία είχε σχεδιάσει ένας πυρήνας του Ισλαμικού Κράτους , μετέδωσαν τα ρωσικά κρατικά ειδησεογραφικά πρακτορεία.

Η FSB ανέφερε ότι τα μέλη της οργάνωσης σχεδίαζαν «να πραγματοποιήσουν μια τρομοκρατική δράση εναντίον ενός από τους ιουδαϊκούς θρησκευτικούς θεσμούς στην Μόσχα», μετέδωσε το πρακτορείο RIA επικαλούμενο την ανακοίνωση της FSB.

Οι επιτιθέμενοι άνοιξαν πυρ κατά την προσπάθεια της σύλληψης τους και «εξουδετερώθηκαν από ανταποδοτικά πυρά», ανέφερε η FSB.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ειδήσεις σήμερα:

Πάτρα: Έκλεψαν μάνα παιδιού ΑμεΑ την ώρα που πέρναγε το αμαξίδιο απέναντι

Ερυθρά Θάλασσα: Φονική η επίθεση των Χούθι στο ελληνόκτητο πλοίο

Όλυμπος: Επιχείρηση διάσωσης ορειβάτη