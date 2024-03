Κόσμος

Έκρηξη - Οδησσός: “Πιθανός στόχος ο Μητσοτάκης ή ο Ζελένσκι”

Αίσθηση προκαλεί η εκτίμηση συμβούλου του Ουκρανού Προέδρου για την επίθεση η οποία έγινε κοντά στην αυτοκινητοπομπή με τους δύο ηγέτες. Ποια η απάντηση της Ρωσίας.

Το πρακτορείο Reuters δημοσίευσε ένα πολύ ανησυχητικό τηλεγράφημα, μεταφέροντας τις δηλώσεις ανώτερου διπλωματικού συμβούλου του προέδρου Ζελένσκι, του Ιχόρ Ζόφκα, ο οποίος σε συνέντευξή του στο CNN είπε ότι «ο στόχος μπορεί να ήταν είτε ο πρόεδρος Ζελένσκι είτε ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης».

Συγκεκριμένα, περιέγραφε την επίθεση στο αμερικανικό δίκτυο, λέγοντας ότι η επίθεση έγινε σε μικρότερη από 500 μέτρα απόσταση από την αυτοκινητοπομπή στην οποία βρίσκονταν οι δύο ηγέτες, οπότε δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο ο στόχος να ήταν είτε ο Ζελένσκι είτε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Το μήνυμα του Πρωθυπουργού προς το Κρεμλίνο

Μια ημέρα ακριβώς μετά την επίθεση που εξαπέλυσαν οι Ρώσοι στην Οδησσό κοντά στην αυτοκινητοπομπή που μετέφερε τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο πρωθυπουργός μίλησε στο Βουκουρέστι στο συνέδριο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.

«Ήμουν με τον Πρόεδρο Ζελένσκι όταν ένας ρωσικός πύραυλος έπεσε κοντά στο λιμάνι της Οδησσού», είπε ο πρωθυπουργός αναφερόμενος στην χθεσινή ρωσική επίθεση και τόνισε: «Στέλνουμε μήνυμα στο Κρεμλίνο: δεν θα μας φοβίσετε και θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τους πολίτες της Ουκρανίας».

Η απάντηση της Ρωσίας

Ο αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας τη Ρωσίας και στενός συνεργάτης του Ρώσου προέδρου Ντμίτρι Μεντβέντεφ δήλωσε σήμερα ότι η Ρωσία δεν είχε θέσει ως στόχο την αντιπροσωπεία του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελέσνκι κατά την χθεσινή πυραυλική επίθεση στο λιμάνι της Οδησσού.

Ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ δήλωσε ότι «η Μόσχα θα είχε πλήξει τον στόχο της, αν αυτός ήταν ο στόχος, και αυτό είναι προφανές στον καθένα ότι δεν υπήρχε προγραμματισμένη επίθεση στην αυτοκινητοπομπή».

«Είναι προφανές για τον καθένα. Και το ότι δεν υπήρξε κανένα πλήγμα κατά της αυτοκινητοπομπής στην Οδησσό. Και το ότι αν ήταν στόχος, θα τον πετυχαίναμε» έγραψε ο Μεντβέντεφ στο κανάλι του στο Telegram

Νωρίτερα σύμβουλος της ουκρανικής προεδρίας είχε δηλώσει ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί ότι το χτύπημα με ρωσικό πύραυλο στο λιμάνι της Οδησσού χθες είχε στόχο τις αποστολές του Βολοντίμιρ Ζελένσκι ή του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

«Ήταν πραγματικά λιγότερο από 500 μέτρα από εμάς. Τι ήταν αυτό;…Δεν μπορεί να αποκλείσεις ότι κατευθυνόταν στην αποστολή του προέδρου μου ή στην αποστολή ενός ξένου φιλοξενούμενου», δήλωσε ο Ιχόρ Ζόβκβα, υψηλόβαθμος ουκρανός διπλωματικός σύμβουλος, σε συνέντευξη στο CNN Live.

