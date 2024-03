Πολιτική

Πιερρακάκης: “Παρέμβαση” στο σπίτι του από ομάδα αγνώστων (βίντεο)

Ποιο μήνυμα έστειλε από το βήμα της Βουλής ο Υπουργός Παιδείας, ανακοινώνοντας την "είσοδο" ομάδας αγνώστων ακόμη και μέσα στο σπίτι του.

Δεν φοβάμαι τίποτα, δεν εκβιάζομαι από κανέναν. Αυτό το μήνυμα έστειλε από το βήμα της Βουλής ο υπουργός Παιδείας Κυριάκος Πιερρακάκης, θέτοντας υπόψιν της ολομέλειας, ότι «προ ολίγου, ενημερώθηκα από την οικογένειά μου, ότι περίπου 30 άτομα εμφανίστηκαν μπροστά από το σπίτι μας, και άφησαν μία σειρά από φυλλάδια τόσο έξω όσο και μέσα στο σπίτι» όπως παρατήρησε ο κ. Πιερρακάκης.

«Αυτό, επέλεξαν να το κάνουν όχι στο υπουργείο μου, όχι στο πολιτικό γραφείο μου, αλλά στο σπίτι μου. Και θα έλεγα ότι υπ' αυτή την έννοια, αντανακλά το ποιοι είναι θιασώτες της πολιτικής βίας και εχθροί της Δημοκρατίας. Είναι ένα το μήνυμα: δεν φοβόμαστε τίποτα, δεν φοβάμαι τίποτα. Δεν εκβιαζόμαστε από κανέναν, δεν εκβιάζομαι από κανέναν. Και είναι αυτονόητο ότι σας καλώ να καταδικάσετε» είπε ο κ. Πιερρακάκης απευθυμόμενος στα μέλη του ελληνικού κοινοβουλίου, στην διάρκεια της συζήτησης του νομοσχεδίου για την ενίσχυση των κρατικών ΑΕΙ και την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων.

«Μια ημέρα πριν την ψήφιση ενός εμβληματικού νομοσχεδίου για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, γνωστοί θρασύδειλοι επιτέθηκαν στο σπίτι του Υπουργού Παιδείας, εκεί δηλαδή που μένει η οικογένειά του, η σύζυγός του, τα ανήλικα παιδιά του. Δεν εκβιαζόμαστε», αναφέρει σε ανάρτηση του ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Σε καταδίκη του συμβάντος στην οικία του υπουργού Παιδείας Κ. Πιερρακάκη προχώρησαν οι εκπρόσωποι των κομμάτων.

«Η οικογένεια δεν μπαίνει στο ζύγι της πολιτικής αντιπαράθεσης» τόνισε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Θ. Ξανθόπουλος.

«Αλίμονο εάν η πολιτική αντιπαράθεση μεταφερθεί στο επίπεδο της βίας και μάλιστα με την εμπλοκή του οικογενειακού περιβάλλοντος» υπογράμμισε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Δ. Μάντζος.

«Τέτοιες ενέργειες δεν εκφράζουν το οργανωμένο λαϊκό εργατικό και φοιτητικό κίνημα. Δεν το βοηθάνε, αντίθετα θεωρούμε ότι αξιοποιούνται για την συκοφάντησή του», επισήμανε ο βουλευτής του ΚΚΕ, Ν. Καραθανασόπουλος.

«Δεν θα πρέπει να είναι ανεκτό από κανένα τέτοιες πράξεις που στρέφονται εναντίον των οικογενειών οποιουδήποτε εδώ μέσα», ανέφερε ο βουλευτής των Σπαρτιατών, Αθ. Χαλκιάς.

«Καταδικάζω απερίφραστα κάθε τέτοια ενέργεια βίας, πολλώ δε μάλλον, όταν αφορά την οικογενειακή εστία,» είπε ο βουλευτής της ΝΙΚΗΣ, Σπ. Τσιρώνης.

«Καταδικάζουμε τη βία από όπου και εάν προέρχεται», είπε ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης, Κ. Χήτας.

