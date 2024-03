Αθλητικά

Euroleague: Ο Ολυμπιακός νίκησε την Βίρτους Μπολόνια με επική ανατροπή

Οι "ερυθρόλευκοι" συνεχίζουν την πίεση για την τετράδα και το πλεονέκτημα της έδρας στα πλέι οφ.

Η ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού επανέφερε το χαμόγελο στα χείλη των φιλάθλων των Πειραιωτών, μετά την ήττα με 4-1 της ποδοσφαιρικής ομάδας από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ. Απέναντι από το «Γ. Καραϊσκάκης», στο ΣΕΦ, οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα έβαλαν στην 3η περίοδο (κατά την προσφιλή συνήθειά τους φέτος) τις βάσεις για τη μεγάλη νίκη τους, με 74-69 επί της Βίρτους Μπολόνια, στο πλαίσιο της 28ης αγωνιστικής της Euroleague. Μία 5η διαδοχική νίκη για τον Ολυμπιακό στη διοργάνωση!

Κρατώντας στους 5 πόντους την παρέα των Σενγκέλια, Μπελινέλι, Χάκετ και Ντάστον στο 3ο δεκάλεπτο και με «καυτά» τρίποντα από Παπανικολάου και Κέινααν έκανε το 20-5, χάρη στο οποίο ξέφυγε με 57-51 στο 30ό λεπτό. Εκτός από τον Φαλ (11π., 6ρ.), οι Ράιτ και Πετρούσεφ ήταν καθοριστικοί στη ρακέτα στην 4η περίοδο, ενώ οι ΜακΚίσικ και Πίτερς με «τρίποντα» επέτρεψαν στον Ολυμπιακό να πάρει όχι μόνο τη νίκη, αλλά και τη διαφορά (η Βίρτους είχε νικήσει με 69-67 στην Μπολόνια), για να έχει το… πάνω χέρι στην ισοβαθμία.

Τι κι αν απουσίαζε ο καλύτερος παίκτης του, ο Τόμας Ουόκαπ, αλλά και οι Γιαννούλης Λαρεντζάκης και Νίκολα Μιλουτίνοβ; Τι κι αν οι Ουίλιαμς-Γκος και Ναζ Μήτρου-Λονγκ μπήκαν για πρώτη φορά μετά τον τραυματισμό τους χωρίς να είναι ουσιαστικά έτοιμοι αγωνιστικά; Πάλι, η ομαδικότητα… έδειξε τον δρόμο, καλύφθηκαν τα κενά και πλέον ο Ολυμπιακός ισοβαθμεί με 17 νίκες – 11 ήττες με τη Βίρτους και… βλέπει τετράδα.

Με τον αρχηγό του Ολυμπιακού, Κώστα Παπανικολάου, να είναι ηγέτης, με 16 πόντους (3/5 τρίποντα και 8 ριμπάουντ). Τον Κέινααν να προσθέτει 12 (3/7 τρίποντα), τον ΜακΚίσικ να παίζει και στον «άσο» και να σημειώνει 8 πόντους, όσους και ο Άλεκ Πίτερς. Από την Μπολόνια, ο Τορνίκε Σενγκέλια όχι μόνο αγωνίστηκε (ήταν αμφίβολος) αλλά αναδείχτηκε και πρώτος σκόρερ με 15 πόντους. Από 10 πόντους πρόσθεσαν οι Μπελινέλι και Χάκετ.

Τα δεκάλεπτα: 21-22, 37-46, 57-51, 74-69

Εν τη απουσία του Τόμας Ουόκαπ, ο Μπαρτζώκας ξεκίνησε τον Λούντζη στον «άσο», με τους Κέινααν, Παπανικολάου, Πίτερς και Φαλ να συμπληρώνουν την αρχική πεντάδα του Ολυμπιακού. Για τη Βίρτους ξεκίνησαν οι Χάκετ, Κορντινιέ, Μπελινέλι, Μίκι και Ντάνστον.

Η Βίρτους μπήκε καλύτερα στην επίθεση εν συγκρίσει με τον Ολυμπιακό, προηγήθηκε με 2-6 από Μπελινέλι στην περιφέρεια και Ντάνστον στη ρακέτα και εν συνεχεία με 6-12, από τρίποντα των Χάκετ και Μπελινέλι. Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν άμεση αντίδραση, χάρη σε τρίποντο και μία βολή του Κέινααν, για το 12-12 δια χειρός Παπανικολάου. Ο Μπαρτζώκας έριξε τον Ουίλιαμς-Γκος στη θέση του Λούντζη.

Ο Αμερικανός φόργουορντ Τζόρνταν Μίκι σημείωσε διαδοχικούς πόντους και ο Ολυμπιακός κυνηγούσε (14-19). Ο Μπάνκι έριξε στο παρκέ τους Σενγκέλια και Ζίζιτς, αποσύροντας στον πάγκο τους Μίκι και Ντάνστον. Χτυπώντας στη ρακέτα, με Φαλ και Πετρούσεφ, πάντως οι Πειραιώτες μείωσαν στον πόντο (18-19).

Αν και ο Ντόμπριτς ήταν εύστοχος σε τρεις (18-22), ο θετικός σε αυτή την 1η περίοδο Αϊζέια Κέινααν (9π. με 2/3 τρίποντα) διατήρησε τον Ολυμπιακό σε απόσταση αναπνοής (21-22). Για τη Βίρτους, 7 πόντους και 3 ριμπάουντ ήταν η συγκομιδή του Μπελινέλι, ενώ από 5 πόντους μετρούσαν οι Χάκετ και Μίκι.

Ο Ολυμπιακός μπήκε στη 2η περίοδο με τους Ουίλιαμς-Γκος, ΜακΚίσικ, Μπραζντέικις, Πετρούσεφ και Ράιτ. Όμως, με τον Κορντινιέ να μοιράζει τη μία ασίστ μετά την άλλη και τους Σενγκέλια, Ντόμπριντς, Λούντμπεργκ και Ζίζιτς να «τρυπούν» την «ερυθρόλευκη» άμυνα, η Βίρτους κατάφερε να προηγείται καθ’ όλη τη 2η περίοδο. Μετά το 23-28, οι Ιταλοί ξέφυγαν και με +8 (24-32). Ο Μήτρου-Λονγκ μπήκε στη θέση του Λούντζη, αλλά όσο κι αν προσπαθούσαν οι παίκτες του Μπαρτζώκα, η αντίπαλός τους έπαιζε με ταχύτητα και ήταν σαφώς πιο αποτελεσματική.

Ο Πατζόλα έβαλε τη Βίρτους στο +9 (28-37). Και μετά από τρίποντο του Μπελινέλι και δίποντο του Σενγκέλια, η Βίρτους άγγιξε ξανά το +9 (34-43). Ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, Ντάνιελ Χάκετ, εκτόξευσε τη διαφορά στους +12 για τη Βίρτους (34-46). Στα 20΄΄ πριν την ολοκλήρωση του α΄ μέρους, ο αρχηγός του Ολυμπιακού, Κώστας Παπανικολάου, ήταν εύστοχος για τρεις (37-46), το οποίο ήταν και το σκορ ημιχρόνου. Η ομάδα του Πειραιά μετρούσε 9 λάθη (4 η Βίρτους), την ώρα που οι Ιταλοί υπερτερούσαν σε ασίστ (7 - 13) και κλεψίματα (2 - 6).

Για… πολλοστή φορά φέτος, ο Ολυμπιακός παρουσίασε… ένα άλλο «πρόσωπο» στην 3η περίοδο… χάρη στην άμυνά του! Με 13-0 ξεκίνησαν στο β΄ μέρος οι παίκτες του Μπαρτζώκα και από το -9 βρέθηκαν στο +4 (50-46). Το έναυσμα είχε δώσει ο αρχηγός του Ολυμπιακού, Κώστας Παπανικολάου με τρίποντο. Όπως δηλαδή «έκλεισε» η 2η περίοδος... έτσι άρχισε η 3η. Και κλείνοντας τους διαδρόμους στη Βίρτους, οι «ερυθρόλευκοι» βρήκαν ρυθμό και στην επίθεση. Ακολούθησε καλάθι του Φαλ και ο Κέινααν «όπλισε» ξανά πίσω από τη γραμμή του τριπόντου (45-46).

Ο Άλεκ Πίτερς με έμεσο τρίποντο «έγραψε» το 48-46 και ο Ουίλιαμς-Γκος το 50-46. Η Βίρτους είχε μείνει χωρίς πόντο για περισσότερα από 5 λεπτά. Απέμεναν συγκεκριμένα 4:31΄΄ για την ολοκλήρωση του 3ου δεκαλέπτου, όταν ο Χάκετ σημείωσε, από τη γραμμή των βολών τον πρώτο πόντο της ομάδας του, μετά από φάουλ του ΜακΚίσικ. Μόλις 5 πόντους (2 ο Χάκετ, 3 ο Σενγκέλια) σημείωσαν οι Ιταλοί σε όλο το διάστημα της 3ης περιόδου για το 57-51 στο 30ό λεπτό.

Ο Μόουζες Ράιτ πήρε το 4ο φάουλ του Άντε Ζίζιτς και με 2/2 βολές διατήρησε τον Ολυμπιακό στο +6 (59-53). Ο ίδιος έκλεψε την μπάλα στην αμέσως επόμενη επίθεση της Βίρτους για να βγει μόνος του μπροστά και ν’ αφήσει την μπάλα στο καλάθι (61-53).

Ο Φίλιπ Πετρούσεφ οδήγησε στο +10 τον Ολυμπιακό (63-53), ο ΜακΚίσικ απάντησε στους Σενγκέλια και Μίκι (65-57) με τρίποντο (68-57). Η Βίρτους τα... έπαιξε όλα για την ανατροπή, κατάφερε να πλησιάσει στους -4 (71-67) στα 35΄΄, με τον Άλεκ Πίτερς να βάζει τέλος στα... όνειρά της, με τρίποντο στα 16΄΄ (74-67). Ο Λούντμπεργκ μείωσε σε 74-69.

Διαιτητές: Ρότσα (Πορτογαλία), Πέρεθ (Ισπανία), Πέτεκ (Σλοβενία)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουίλιαμς-Γκος 6, Ράιτ 4, Κέινααν 12 (3), Λούντζης, Μήτρου-Λονγκ, Φαλ 11, Παπανικολάου 16 (3), Μπραζντέικις 2, Πίτερς 8 (1), Πετρούσεφ 7, Σίκμα, ΜακΚίσικ 8 (1)

ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ (Λούκα Μπάνκι): Κορντινιέ, Λούντμπεργκ 6, Μπελινέλι 10 (2), Πατζόλα 6 (2), Ντόμπριτς 5 (1), Σενγκέλια 15, Χάκετ 10 (2), Μίκι 7, Ζίζιτς 4, Ντάνστον 2, Αμπάς 4.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

