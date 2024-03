Life

“Ενώπιος Ενωπίω” - Άντζελα Δημητρίου: η καριέρα και η σχέση με την κόρη της (βίντεο)

Η δημοφιλής τραγουδίστρια μίλησε για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου και στην εκπομπή "Ενώπιος Ενωπίω".

Καλεσμένη στην εκπομπή "Ενώπιος Ενωπίω" βρέθηκε το βράδυ της Πέμπτης η Άντζελα Δημητρίου.

Η τραγουδίστρια στη συνέντευξή της στον Νίκο Χατζηνικολάου, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στην πολυσηζητημένη σχέση με την κόρη της, Όλγα, αλλά και στον γιο της. Παράλληλα αποκάλυψε πως ο πατέρα της Όλγας δεν την αναγνώρισε ποτέ.

"Για την απομάκρυνση του πατέρα της Όλγας από τη δική μου ζωή δεν με πειράζει, αλλά από της κόρης μου με πείραξε πολύ. Του εύχομαι να είναι καλά, πάνω απ’ όλα. Δεν την αναγνώρισε. Ποτέ. Την Όλγα την είδε τρεις, τέσσερις, πέντε, έξι, δέκα φορές. Δεν θέλω να ενοχοποιήσω κάποιον, αλλά πιστεύω ότι ένας πατέρας πρέπει να είναι εκεί. Κι εγώ δεν πέρασα καλά με τον δικό μου πατέρα, αλλά δεν με πειράζει γιατί εγώ ήμουν και μεγάλη, αλλά εκείνη ήταν μωρό. Κι είχα όλο το βάρος πάνω μου κι έπρεπε κάποια στιγμή να πω στην Όλγα να πω ότι “ξέρεις κάτι; Σου πήρα αυτό το δώρο. Αυτό είναι από μένα κι αυτό από τον μπαμπά σου”. Κάποια στιγμή κάθισα και της ανέλυσα πάρα πολλά πράγματα και της είπα “Είσαι το πιο τυχερό παιδί του κόσμου". Του εύχομαι να είναι καλά. Έχουν μεγαλώσει και τα παιδιά του από ότι ξέρω. Την Όλγα δεν ξέρω γιατί δεν την αγάπησε. Αν είχε κάτι με μένα το παιδί δε φταίει σε τίποτα" είπε αρχικά η Άντζελα Δημητρίου.

Όταν στη συνέχεια ρωτήθηκε για τις σχέσεις της σήμερα με την κόρη της, Όλγα, η Άντζελα Δημητρίου εξομολογήθηκε: "Η Όλγα πλέον μεγάλωσε, έχει γίνει μια κούκλα, έχει γίνει μάνα, που πρέπει αυτό να το σεβαστεί και να γίνει σωστή μάνα, όπως ήμουν εγώ για την Όλγα. Αγαπάω τα παιδιά μου, την αγαπάω την κόρη μου, αγαπάω το εγγόνι μου, αγαπάω τον γιο μου, αγαπάω τα εγγόνια μου, τους αγαπάω όλους, αλλά θέλω να είμαι λίγο μόνη μου. Θέλω λιγάκι να κοιτάξω εμένα. Θέλω λίγο να ενδιαφερθώ για μένα. Αρκετά χρόνια ασχολήθηκα πάρα πολύ και έδωσα τα πάντα σε όλη μου την οικογένεια. Θέλω να κοιτάξω την Άντζελα πριν να είναι αργά. Τι έκανα; Έδωσα αυτό και εκείνο και εγώ τι κάνω; Να πεθάνω; Να είναι καλά μαζί με τον άντρα της, το παιδάκι της και αν οτιδήποτε χρειαστεί και μπορώ να συνεισφέρω, πολύ ευχαρίστως".

Όσον αφορά τον γιο της, η Άντζελα Δημητρίου ανέφερε: "Με τον γιο μου είχα μια τεράστια δραματική ιστορία. Έβαλε μυαλό όμως πήγε στη Γερμανία, δουλεύει στην Γερμανία, είναι μια χαρά, μεγαλώσανε τα εγγόνια μου… Έχω να τα δω πάρα πολλά χρόνια… Να είναι καλά, όλα καλά. Για πολύ καιρό νόμιζε πως είμαι ξαδέρφη του. Η μητέρα είχε δώσει τον Βαγγέλη στην θεία μου γιατί δεν είχε κάνει παιδιά. Το παιδί αυτό μεγάλωνε, λέγοντας εμένα “η ξαδέρφη μου”. Μία, δύο, τρεις, έφυγε κάποια στιγμή από τη ζωή η θεία μου και θεώρησα σωστό να τον πάρω ένα τηλέφωνο και να του πω, “επειδή ξέρω ότι παντρεύεσαι θέλω να έρθεις στο σπίτι να σου πω μια ιστορία. Έκατσα του είπα την ιστορία “ότι ένα κοριτσάκι κλπ κλπ. και ότι η μάνα σου δεν πέθανε, είμαι εγώ η μάνα σου”. Έπαθε σοκ.. Πέρασα πάρα πολλά, αλλά τους έκανα καλό. Στον γιο μου μπορεί και να έκανα και κακό, γιατί όταν κατάλαβε ότι η μάνα του είναι η Άντζελα Δημητρίου, δεν θα έπρεπε να πει ότι "η μάνα μου είναι η Άντζελα Δημητρίου, αλλά η Αγγελική Κιουρτσάκη". Η Άντζελα η Δημητρίου ανήκει αλλού. Η Άντζελα είναι εκεί. Η Αγγελική είναι εδώ όμως. Έχει διαφορά το ένα με το άλλο. Δεν είναι το ίδιο. Η μάνα είναι η Αγγελική. Η Άντζελα η Δημητρίου είναι στη δουλειά της. Δεν επιτρέπεται να κάθεσαι να κατηγορείς τη μάνα σου. Πότε μα ποτέ, ούτε σήκωσα χέρι στη μάνα μου, ούτε ποτέ τη μάνα μου τη χτύπησα, ούτε της αντιμίλησα, μέχρι και που βγήκε η ψυχή της στο κρεβάτι".

