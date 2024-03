Υγεία - Περιβάλλον

“Καλημέρα Ελλάδα” - Μεταμόσχευση: τι είπε η μητέρα που έδωσε το μισό της ήπαρ στον γιο της (βίντεο)

"Δωρεά οργάνων είναι δώρο ζωής" είναι το μήνυμα που στέλνει μέσω της εκπομπής "Καλημέρα Ελλάδα" η μητέρα.

Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα της γυναίκας που τιμάται σήμερα, η εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” φιλοξένησε την Άννα Μαρία Στεργίου, μία μητέρα, που έδωσε το μισό της ήπαρ στον γιο της για να τον σώσει.

Όπως είπε η ίδια, “εγώ ήμουν συμβατός δότης και θα είμαι τελικά εκείνη που θα έδινα τελικά για δεύτερη φορά ζωή στο παιδί μου”.

Το χειρουργείο όπως ειπε έγινε το 2019 και όπως περιγράφει “πριν την μεταμόσχευση τον φίλησα και ειδωθήκαμε ξανά μετά από ένα εικοσιτετράωρο πάλι με χαμόγελα…”

Όταν βγήκαν τα αποτελέσματα ότι είναι συμβατός δότης είπε ότι μπορεί μέσα της να σκεφτόταν διάφορα όμως το μόνο που ήθελε ήταν να σώσει το παιδί της.

Όπως ειπε ακόμη, η μεταμόσχευση δεν είχε καμία επίπτωση στην υγεία της και ο γιος της, της λέει «Έχουμε το ίδιο σημάδι μαμά», μετά τη μεταμόσχευση.

“Σήμερα είναι επτά ετών και λειτουργεί φυσιολογικά σαν να μη συνέβη ποτέ τίποτα”, λέει για την υγεία του αγοριού της και στέλνει ένα πολύ σημαντικό μήνυμα μέσα από την εκπομπή, ότι “Δωρεά οργάνων είναι δώρο ζωής”.

