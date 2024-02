Υγεία - Περιβάλλον

Μεταμόσχευση ήπατος: Μητέρα έδωσε για δεύτερη φορά ζωή στο γιο της (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι δήλωσε συγκινημένη η μητέρα δωρήτρια ,μιλώντας για την εμπειρία της στον Υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη.

-

Μια ιδιαίτερα συγκινητική ιστορία από το χώρο των μεταμοσχεύσεων είδε το φως της δημοσιότητας μετά από μία σχετική ανάρτηση του Υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη στα μές κοινωνικής δικτύωσης.

Πρόκειται για την ιστορία του Γιώργου, ενός αγοριού ηλικίας σήμερα 7 ετών. Ο Γιώργος σε ηλικία 30 ημερών διαγνώστηκε με την θανατηφόρο ασθένεια της «ατρησίας χοληφόρων αγγείων» στο ήπαρ.

Οι γιατροί πρότειναν στη μητέρα του Γιώργου να προβεί σε ειδική επέμβαση μερικής ηπατεκτομής και να δωρίσει «το μισό της συκώτι» στο γιο της, με σκοπό και αποτέλεσμα να καταφέρει να κρατηθεί στη ζωή.

Ο Υπουργός Υγείας άκουσε τη συγκεκριμένη εξιστόρηση στο πλαίσιο του μοιράσματος εμπειριών ζωής του Σωματείου Ηπατομεταμοσχευθέντων Ελλάδος «Ηπάρχω» και τη μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχολιάζοντας ότι «είναι πιο συγκινητική ιστορία που άκουσε».

Από την πλευρά της η μητέρα του μικρού Γιώργου σημέιωσε: «Μετά τη γέννα μου ια δεύτερη φορά, έδωσα ζωή στο παιδί μου».

Ειδήσεις σήμερα:

Ζάκυνθος - αποβολή εγκύου: “Σκότωσε το παιδί μου” λέει η 19χρονη στον ΑΝΤ1

Μητσοτάκης - CII: Η Ελλάδα μπορεί να γίνει κόμβος εμπορικού διαδρόμου

Ναβάλνι: “Με πιέζουν να τον κηδέψω στα κρυφά” λέει η μητέρα του (βίντεο)