Γεωργιάδης: Θέλουμε άλλους δύο ΕΝΦΙΑ για αυξήσεις στο ΕΣΥ - Ο Πολάκης έπαιξε θέατρο στο δικαστήριο (βίντεο)

Τι είπε για τα απογευματινά χειρουργεία και τις δωρεάν επεμβάσεις για τις πολύμηνες αναμονές. Τι απάντησε για την στάση του φρουρού του στην δίκη για τις προσλήψεις στο ΚΕΕΛΠΝΟ.

Στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 μίλησε το πρωί της Πέμπτης ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Σε ότι αφορά την έλλειψη προσωπικού στο ΕΣΥ, είπε ότι έχουν προγραμματιστεί 6.500 προσλήψεις το 2024 στην Υγεία, λέγοντας πάντως ότι οι περισσότεροι διαγωνισμοί βγαίνουν άγονοι.

Στις διαμαρτυρίες συνδικαλιστών για τα απογευματινά χειρουργεία και τις αντιδράσεις τους για την έλλειψη προσωπικού λόγω της οποίας δεν μπορεί να είναι αποδοτικό το μέτρο, ο Υπουργός Υγείας απάντησε ότι «οι γιατροί που τα λένε αυτά είναι άκρα Αριστερά. Ο καθένας έχει την άποψη του. Δεν θα κάνει ο ίδιος γιατρός τα χειρουργεία το πρωί και το απογευμα. Τα απογευματινά χειρουργεία γίνονται σε επίπεδο κλινικής. Η κλινική έχει ομάδα χειρουργών και αναισθησιολόγων. Όποιοι κάνουν απογευματινά χειρουργεία θα κάνουν βάρδιες».

«Δεν θα παραβιάσουμε τους όρους εργασίας και τα ωράρια που ορίζει η ΕΕ, αυτό είναι σαφές, θα ήταν απαράδεκτο κάτι τέτοιο. Για να μπορεί μια κλινική να κάνει απογευματινά χειρουργεία, θα πρέπει να είναι ίδιος αριθμός με παλαιότερα και στο σύνολο και στην σοβαρότητα των επεμβάσεων των πρωινών χειρουργείων που γίνονται, θα υπάρχει έλεγχος για αυτό», προσέθεσε ο κ. Γεωργιάδης.

Συμπλήρωσε ότι «Η Ενιαία Λίστα ρυθμίζει τον χρόνο και τον αριθμό των επεμβάσεων στα απογευματινά χειρουργεία. Ενδεικτικά, το Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» στην Θεσσαλονίκη, που έχει την μεγαλύτερη αναμονή στην χώρα, θα συμμετέχει στα απογευματινά χειρουργεία όπως μας δήλωσε, είναι και αυτό σημαντικό».

Αναφορικά με το κόστος που θα κληθούν να αναλάβουν οι ασθενείς στα απογευματινά χειρουργεία, που κυμαίνεται από 300 έως 2.000 ευρώ, ο Άδωνις Γεωργιάδης είπε ότι «ακολουθούμε το μοντέλο αποζημίωσης των ασφαλιστικών εταιρειών. Χωρίσαμε τα περιστατικά σε 6 κατηγορίες βαρύτητας, με μέγιστη επιβάρυνση για τον ασθενή τα 2.000 ευρώ».

Ακόμη, προανήγγειλε ότι «θα γίνονται δωρεάν χειρουργεία το απόγευμα σε όσους έχουν τις μεγάλες αναμονές και δεν έχουν οικονομική δυνατότητα να καλύψουν το κόστος, μέσω προγράμματος από το Ταμείο Ανάκαμψης, χωρίς να πληρώνει ούτε ένα ευρώ. Αλλά και αυτός που δεν ανήκει στην κατηγορία αυτή και δεν θέλει να επιβαρυνθεί, θα χειρουργηθεί πιο γρήγορα, αφού θα μειωθεί η αναμονή, καθώς πολλοί θα πάνε στα απογευματινά χειρουργεία».

Ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι την Παρασκευή θα βγει προκήρυξη για 700 θέσεις, τονίζοντας ότι πρέπει να γίνει ελκυστικότερη η δουλειά στο ΕΣΥ για τους γιατρούς.

Ερωτηθείς εάν τα μεγάλα μέτωπα που έχει ανοίξει η Κυβέρνηση μπορεί να της κοστίσουν στις Ευρωεκλογές, ο Υπουργός Υγείας και αντιπρόεδρος της ΝΔ απάντησε «εμάς μας ενδιαφέρει να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των συμπολιτών μας,. Μας είναι αδιάφορο τι κάνει η αντιπολίτευση. Δεν έχουμε υπογράψει αποκλειστική συμφωνία με τους πολίτες επειδή μας ψήφισαν πέρσι να μας ψηφίσουν και φέτος. Δουλειά μας είναι να λύνουμε τα προβλήματα των πολιτών».

Ερωτηθείς για την κόντρα με τον Παύλο Πολάκη και όσα αναφέρονται για παρέμβαση του προς τους δικαστές, αλλά και επεισόδιο ανάμεσα στον αστυνομικό - φρουρό του και τον δικηγόρο του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, ο Άδωνις Γεωργιάδης είπε ότι υπάρχει προπαγάνδα σε βάρος του, ότι ο φρουρός του δεν έσπρωξε κανέναν αλλά λειτούργησε βάσει των κανονισμών και ότι ο ίδιος δεν παρενέβη προς τους δικαστές, αλλά ότι ο κ. Πολάκης λειτούργησε κατά τρόπο πρωτοφανή, παίζοντας θέατρο και μιλώντας στο κινητό εν ώρα δίκης, επικαλούμενος έκτακτη ιατρική υποχρέωση του, κατ΄ εντολή του δικηγόρου που τον συνόδευε, αν και ήταν απλός μάρτυρας στην δίκη για το ΚΕΕΛΠΝΟ και όχι μηνυτής ή κατηγορούμενος.

Στην εκπομπή παρενέβη ο Πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννακός, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι «επιβάλλεται να σωθεί η δημόσια Υγεία, αλλά με χρήματα που θα δώσει το Κράτος και όχι οι ασθενείς. Υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις προσωπικού, προσλήψεις μονίμων γίνονται με το σταγονόμετρο. Ο διαγωνισμός του 2019 δεν έχει τελειώσει ακόμη, αυτοί του φετινού διαγωνισμού θα έρθουν στο ΕΣΥ το 2030. Να μην απολυθούν οι 6.000 συμβασιούχων σε καθαριότητα- φύλαξη, γιατί οι εργολάβοι στοιχίζουν τριπλάσια».

Απαντώντας ο Άδωνις Γεωργιάδης είπε ότι «δεν υπάρχει δυνατότητα να δώσουμε διπλάσιους μισθούς στο ΕΣΥ, όπως ζητά η ΠΟΕΔΗΝ. Για να γίνει αυτό θέλουμε άλλα 4 δις ετησίως, πρέπει να επιβληθούν άλλοι δύο ΕΝΦΙΑ στους πολίτες. Τα περιθώρια που έχουμε είναι πάρα πολύ λίγα».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης του, ο υπουργός Υγείας είπε ότι «όλες οι μεταρρυθμίσεις στην Υγεία έχουν νομοθετηθεί από το 1992 επί κυβέρνησης Μητσοτάκη, από τον Γιώργο Σούρλα, αλλά ποτέ δεν ολοκληρώνεται μια μεταρρύθμιση. Το ΠΑΣΟΚ διαμαρτύρεται για τα απογευματινά χειρουργεία, που το ίδιο έφερε με νόμο το 2001».

