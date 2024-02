Υγεία - Περιβάλλον

Απογευματινά χειρουργεία: Η μεγαλύτερη αναμονή και η έλλειψη προσωπικού (βίντεο)

Σε ποια περιοχή βρίσκονται οι περισσότεροι ασθενείς που περιμένουν να χειρουργηθούν πάνω από έναν χρόνο. Τι προβλέπει το σχέδιο της Κυβέρνησης, τι απαντούν συνδικαλιστές και κόμματα.

Ενώ βρίσκεται “προ των πυλών” η εφαρμογή των απογευματινών χειρουργείων, στη Βόρεια Ελλάδα βρίσκεται ο μεγαλύτερος αριθμός ασθενών, που περιμένει για περισσότερο από ένα χρόνο για να χειρουργηθεί. Ωστόσο, όπως λένε γιατροί και νοσηλευτές Νοσοκομείων της περιοχής, τα απογευματινά χειρουργεία είναι δύσκολο να λειτουργήσουν, καθώς δεν επαρκεί το προσωπικό.

Το Υπουργείο Υγείας γνωρίζει τα προβλήματα στη Θεσσαλονίκη γι’ αυτό και μέσα στην εβδομάδα θα προκηρυχθούν 600 θέσεις γιατρών και 1.500 με 2.000 θέσεις νοσηλευτών για όλη τη χώρα, ενώ για το 2024 έχουν δρομολογηθεί συνολικά 6.500 προσλήψεις.

Το 53% των ασθενών που περιμένουν πάνω από ένα έτος για να χειρουργηθεί βρίσκεται στη Βόρεια Ελλάδα, ακολουθεί η Αττική με 25%, η Κρήτη με 17% ενώ πιο χαμηλά είναι η Δυτική Ελλάδα, η Πελοπόννησος και η Κεντρική Ελλάδα.

Τα χειρουργεία που καταγράφουν τους μεγαλύτερους χρόνους αναμονής λόγω αυξημένης ζήτησης, είναι η επέμβαση καταρράκτη στο 18% , ακολουθεί η αρθροπλαστική γόνατος με 9% η χολοκυστεκτομή με 7%, η αφαίρεση κρυσταλλοειδούς φακού, η αρθροπλαστική ισχίου, η βουβωνοκήλη και η αμυγδαλεκτομή. Το Υπουργείο Υγείας έχει ορίσει ασφαλιστικές δικλείδες ώστε να μη μετακυλήσουν τα τακτικά πρωινά χειρουργικά περιστατικά, στα απογευματινά επί πληρωμή.

Με ανακοίνωσή του την Τετάρτη ο ΣΥΡΙΖΑ κατήγγειλε ότι η ηγεσία του Υπουργείου Υγείας έχει σχεδιασμό επιβολής δαπάνης ανά παραπεμπτικό 1 ευρώ για τις εργαστηριακές εξετάσεις και 3 ευρώ για τις απεικονιστικές. Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρεται:

« Πριν καν συμπληρώσει 2 μήνες ως υπουργός Υγείας, ο Άδωνις Γεωργιάδης έχει κιόλας επιβεβαιώσει όσους ισχυρίζονταν ότι επέστρεψε στο εν λόγω Υπουργείο για να επιταχύνει τη διάλυση του ΕΣΥ, προκειμένου να αυξηθεί η κερδοφορία του ιδιωτικού τομέα. Σα να μην έφτανε ο τιμοκατάλογος για τα απογευματινά χειρουργεία, οι ασφαλισμένοι καλούνται για μια ακόμη φορά να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη προκειμένου να αυξηθούν τα κέρδη των φαρμακοβιομηχάνων και των ιδιοκτητών των διαγνωστικών κέντρων. Όπως αποκαλύπτει ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, ο Υπουργός του “πεντάευρου”, έχει έτοιμο σχέδιο ώστε να μπει χαράτσι στους ασφαλισμένους 1 ευρώ ανά παραπεμπτικό για τις εργαστηριακές εξετάσεις και 3 ευρώ ανά παραπεμπτικό για τις απεικονιστικές.





Κι όλα αυτά, λίγες μόνο ώρες αφού αποδείχθηκε ότι ο κόφτης που δήθεν πέρασε για να μην αυξηθούν υπέρμετρα οι τιμές εκατοντάδων γενοσήμων φαρμάκων ευρείας χρήσης, ήταν ένα ακόμη επικοινωνιακό τέχνασμα. Ο πολυδιαφημισμένος κόφτης, αφορά μόνο στο 23,8 % των φαρμάκων, με αποτέλεσμα σε μια σειρά από ευρείας κατανάλωσης φάρμακα να αυξηθεί η συμμετοχή των ασφαλισμένων ακόμη και στο τριπλάσιο! Αλλά τι να περιμένει κανείς από τον Υπουργό που θυσιάζει τα πάντα στο βωμό του κέρδους των λίγων και μετατρέπει τους ασθενείς σε “πειραματόζωα”, απαξιώνοντας ταυτόχρονα το ιατρικό προσωπικό με απίστευτο κυνισμό. Όπως καταγγέλλει η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών (ΟΕΝΓΕ), όταν του ετέθη το ζήτημα της πολύωρης και εξαντλητικής απασχόλησης των αναισθησιολόγων –με ό,τι αυτό συνεπάγεται– ο κ. Γεωργιάδης φέρεται να απάντησε: “Ναι υπάρχει ρίσκο, όλα στη ζωή είναι ρίσκο”. Μετά τον σάλο που προκλήθηκε από την σχετική καταγγελία, σπεύδει να τη διαψεύσει και απειλεί τους γιατρούς με μηνύσεις.





Τα πράγματα πλέον είναι ξεκάθαρα. Και δεν έχουν να κάνουν μόνο με το πόσο βλάπτει την Υγεία ο Άδωνις Γεωργιάδης. Το δόγμα “πάμε και όπου βγει” αντικατοπτρίζει τη συνολική στρατηγική της κυβέρνησης ΝΔ-Μητσοτάκη. Στρατηγική που συνοδεύεται από απροκάλυπτες απειλές σε όποιον τολμά να αντιδράσει. Να ξέρουν ότι δεν θα τους περάσει. Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ θα υπερασπιστεί με κάθε τρόπο το υπέρτατο αγαθό της Υγείας από τους τυχοδιωκτισμούς και τον κυνισμό της κυβέρνησης ».

ΠΑΣΟΚ: Τα απογευματινά χειρουργεία είναι πρακτικώς ανεφάρμοστα και υπονομευτικά για το δημόσιο ΕΣΥ

Έντονη, στο θεσμό των απογευματινών χειρουργείων, ήταν και η αντίδραση του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, το οποίο σε ανακοίνωσή του τον χαρακτηρίζει πρακτικά ανεφάρμοστο και υπονομευτικό του δημοσίου χαρακτήρα του ΕΣΥ. Στην τοποθέτησή του, το ΠΑΣΟΚ αναφέρει:

«Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, ίδρυσε το ΕΣΥ και θα υπερασπιστεί το δημόσιο, καθολικό και χωρίς ανισότητες χαρακτήρα του. Οι θέσεις μας για την ανασυγκρότηση του συστήματος είναι ξεκάθαρες. Στο προγραμματικό μας σχέδιο ήδη υπάρχει η λειτουργία των ολοήμερων χειρουργείων. Η εφαρμογή τους προϋποθέτει την πρόσληψη απαραίτητου υγειονομικού προσωπικού για την κάλυψη των οργανικών θέσεων. Ο τρόπος λειτουργίας τους θα είναι προς όφελος συνολικά του ασθενούς, ενώ θα λειτουργούν πλήρως τα πρωϊνά χειρουργεία. Η σύνδεση της μεταρρύθμισης του 2001 ουδεμία σχέση έχει με τα απογευματινά χειρουργεία και το κόστος που καλούνται να καταβάλουν οι ασθενείς σήμερα. Κόστος που αυξάνει αντί να εξορθολογίζει την ιδιωτική δαπάνη. Οποιαδήποτε άλλη πληροφόρηση υποκρύπτει σκοπιμότητες.

Η θεσμοθέτηση των απογευματινών χειρουργείων, που προωθείται, είναι πρακτικά ανεφάρμοστη και η κυβέρνηση το γνωρίζει. Οι επιστημονικοί φορείς της χώρας έχουν καταθέσει τις ενστάσεις τους με τον πιο ξεκάθαρο και κατηγορηματικό τρόπο για την εφαρμογή του μέτρου με τον τρόπο που εισηγείται. Η κυβέρνηση γνωρίζοντας την αδυναμία εφαρμογής του, προτίθεται να παραχωρήσει το δικαίωμα σε ιδιώτες να κάνουν χρήση των δημοσίων υποδομών. Άλλωστε, προ ημερών ο Υπουργός το παραδέχτηκε σε σχετική συνέντευξή του. Η συστηματική αποδυνάμωση του Ε.Σ.Υ. πλέον χρησιμοποιείται ως προμετωπίδα για την είσοδο των ιδιωτών, όπως έχει ήδη εφαρμόσει η κυβέρνηση και σε άλλα ζητήματα. Ας απαντήσουν στους Έλληνες πολίτες για την ταμπακιέρα».

