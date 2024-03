Παράξενα

Θεσσαλονίκη: Γυναίκα ζούσε με 94 σκυλιά! (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για ποιον λόγο συνελήφθη η 52χρονη που ζούσε με δεκάδες σκυλιά στο σπίτι της.

-

Συνελήφθη 52χρονη για παραβάσεις που αφορούν στον Υγειονομικό Κανονισμό και Νομοθεσία περί δεσποζόμενων ζώων.

Πιο συγκεκριμένα, σε περιοχή της Θέρμης βρέθηκαν 94 σκυλιά, των οποίων παραβιάζονταν οι κανόνες ευζωίας.

Συνελήφθη από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Θέρμης στο πλαίσιο διερευνώμενης καταγγελίας, 52χρονη ημεδαπή, σε βάρος της οποίας σχηματίσθηκε δικογραφία για παραβάσεις που αφορούν στον Υγειονομικό Κανονισμό και στη Νομοθεσία περί δεσποζόμενων ζώων.

Ειδικότερα, πρωινές ώρες χθες (07-03-2024) σε περιοχή της Θέρμης, όπου βρίσκεται οικία της 52χρονης, αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Κορδελιού – Εύοσμου, αρμόδιοι για τον έλεγχο εφαρμογής της νομοθεσίας περί ζώων, σε συνεργασία με το Αστυνομικό Τμήμα Θέρμης και με την συνδρομή υπάλληλων της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Τμήματος Υγείας Ζώων Κτηνιατρικής Αντίληψης Φαρμάκων και Εφαρμογών της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, πραγματοποίησαν στοχευμένη δράση.

Κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης δράσης διαπιστώθηκε, ότι στην προαναφερόμενη οικία, διαβιούν ενενήντα τέσσερα (94) σκυλιά, χωρίς να εξασφαλίζεται για αυτά άνετο, υγιεινό και κατάλληλο κατάλυμα με αποτέλεσμα να παραβιάζονται οι κανόνες ευζωίας τους ενώ οι αναφερόμενοι χώροι είναι ακάθαρτοι και ρυπαροί, με πλήθος αδρανών υλικών, νεκρά τρωκτικά, λιμνάζοντα ύδατα και περιττώματα.

Η συλληφθείσα θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα, ενώ από τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης αναμένεται ταυτοποίηση των ζώων, προκειμένου να βεβαιωθούν σχετικές παραβάσεις – επιβολή διοικητικών προστίμων.

Ειδήσεις σήμερα:

Πειραιάς: βομβιστική επίθεση σε χώρο στάθμευσης

Αλόννησος: στο νοσοκομείο άνδρας μετά από επίθεση σκύλου

Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας - Κασσελάκης: υποχρέωση της Πολιτείας η θεσμική αναγνώριση του όρου “γυναικοκτονία”