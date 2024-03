Κοινωνία

Πανεκπαιδευτικό Συλλαλητήριο - Μη κρατικά πανεπιστήμια: Το “όχι” των φοιτητών στο νομοσχέδιο (εικόνες)

Εκατοντάδες φοιτητικοί σύλλογοι έχουν συγκεντρωθεί στο κέντρο της Αθήνας και θα μείνουν μέχρι την ψήφιση του νομοσχεδίου για τα μη κρατικά πανεπιστήμια.

Πανεκπαιδευτικά συλλαλητήρια διοργανώνονται και σήμερα στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

Πρόκειται για μια πανελλαδική φοιτητική συγκέντρωση στο κέντρο της Αθήνας, αφού έχουν έρθει μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας από όλη την Ελλάδα. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για 195 φοιτητικούς συλλόγους οι οποίοι συμμετέχουν ενώ μαζί τους βρίσκονται και εκπαιδευτικοί, διοικητικό προσωπικό αλλά και μαθητές, όπως μεταδίδει ο ρεπόρτερ του ΑΝΤ1 Θάνος Κλωνόπουλος, που βρίσκεται στο σημείο.

Ζητούν την απόσυρση του νομοσχεδίου που αναμένεται να ψηφιστεί το βράδυ στην Βουλή. Έχουν ξεκινήσει να μαζεύονται από νωρίς το πρωί, αυτήν την ώρα έχουν κλείσει την Πανεπιστήμιου και Πρόθεση των συγκεντρωμένων είναι να πραγματοποιήσουν πορεία προς τη Βουλή όπου θα παραμείνουν μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών της ολομέλειας, εκφράζοντας με αυτόν τον τρόπο την αντίθεση τους στο νομοσχέδιο που στις διατάξεις του περιέχει και τώρα άρθρα ίδρυσης μη κρατικών παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων. Οι φοιτητές έχουν απορρίψει το νομοσχέδιο καθώς όπως μας είπαν φοβούνται ότι τα πτυχία τους δεν θα έχουν αξία και διεκδικούν επιπλέον χρηματοδότηση για την ενίσχυση των δημοσίων πανεπιστήμιων, καθηγητές, σύγχρονες και ασφαλείς υποδομές,

Μαζί με τους φοιτητές σήμερα μαθητές δάσκαλοι και καθηγητές, η Ομοσπονδία των Πανεπιστημιακών, η ΠΟΣΔΕΠ, ΑΔΕΔΥ έχει κηρύξει στάση εργασίας από τις 11 μέχρι την λήξη της βάρδιας φορείς και συλλογικότητες

Σύμφωνα τώρα με την ΕΛ.ΑΣ. αναμένεται η συμμετοχή μεγάλου αριθμού ατόμων από σωματεία, εργατικά κέντρα, εκπαιδευτικούς, φοιτητικούς και μαθητικούς συλλόγους, καθώς και από άλλους φορείς και συλλογικότητες. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, Στο πλαίσιο αυτό, «με σκοπό τη διασφάλιση του δικαιώματος των πολιτών να συνέρχονται», η Ελληνική Αστυνομία θα λάβει τα αναγκαία μέτρα τροχαίας με κατά περίπτωση εκτροπές και διακοπές της κυκλοφορίας, ώστε «να μη διαταραχθεί υπέρμετρα η κοινωνική και οικονομική ζωή της πόλης».

Αξίζει να σημειωθεί ότι πολλά πανεπιστημιακά τμήματα παραμένουν υπό κατάληψη για 9η εβδομάδα, με τα μαθήματα του εαρινού εξαμήνου στις σχολές αυτές να διενεργούνται με ψηφιακά μέσα. Μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου οι φοιτητές θα προχωρήσουν σε γενικές συνελεύσεις για να καθορίσουν τα επόμενα βήματα τους. Αν θα συνεχίσουν τις καταλήψεις ή αν θα προχωρήσουν και σε άλλες μορφές κινητοποιήσεων

Εντωμεταξύ, σε εννέα προσαγωγές ατόμων προχώρησε η Αστυνομία, στο πλαίσιο προέλεγχων, που έγιναν πριν την έναρξη του εκπαιδευτικού συλλαλητηρίου το οποίο είναι σε εξέλιξη.

Θεσσαλονίκη

Νέα πορεία είναι σε εξέλιξη αυτήν την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης κατά της ψήφισης του νομοσχεδίου που προβλέπει μεταξύ άλλων την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων.

Στην κινητοποίηση συμμετέχουν μέλη εργατικών σωματείων, φοιτητικών συλλόγων καθώς και άτομα του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου. Μερικοί από αυτούς κρατούν πανό, ενώ άλλοι φωνάζουν συνθήματα κατά της κυβέρνησης.

Η πορεία ξεκίνησε από την Καμάρα και κατευθύνεται προς δυτικά μέσω της οδού Εγνατία, της οποία το ένα ρεύμα είναι κλειστό.

Δυνάμεις των ΜΑΤ βρίσκονται παραπλεύρως της πορείας.

Σημειώνεται ότι το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια αναμένεται να ψηφιστεί σήμερα αργά το απόγευμα από τη Βουλή.

