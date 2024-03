Life

“Ψυχοκόρες”: Ποια είναι η μυστηριώδης κυρία Βικτωρία (εικόνες)

Η σειρά του ANT1+ που κέντρισε το ενδιαφέρον κοινού και κριτικών προβάλλεται κάθε Τετάρτη, με διπλό επεισόδιο στον ΑΝΤ1.

Η Βικτωρία Μαρόγλου (Λουκία Πιστιόλα) είναι μια αδίστακτη γυναίκα με φιλάνθρωπο προσωπείο, που ό,τι κάνει έχει ως απώτερο στόχο το προσωπικό της όφελος και το χρήμα. Είναι μπλεγμένη σε πολλές παράνομες δραστηριότητες με θύματα, κυρίως, ανυπεράσπιστα κορίτσια.

Έχοντας χτίσει την εικόνα της προστάτιδας των αδυνάμων, καταφέρνει να συναναστρέφεται κόσμο της καλής κοινωνίας και να ελίσσεται χωρίς να την υποψιάζεται κανείς.

Ο ρόλος της στη ζωή των τεσσάρων αδερφών Πολύζου είναι καθοριστικός, αφού τις εξαπατά και ορίζει το μέλλον τους εν αγνοία τους.

Μετά τον βίαιο αποχωρισμό των αδερφών, η «κυρία Βικτωρία» δεν θα αργήσει να ξαναμπεί στη ζωή τους…

Οι «Ψυχοκόρες», η σειρά που βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα και αληθινές μαρτυρίες, και αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς, προβάλλονται στον ΑΝΤ1 κάθε Τετάρτη στις 21:00, με διπλό επεισόδιο.

