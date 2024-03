Κόσμος

Ελβετία: Αγωνία για έξι σκιέρ που αγνοούνται

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, οι έξι σκιέρ χάθηκαν γύρω από το βουνό Tête Blanche το Σάββατο.

Η αστυνομία στο καντόνι Βαλέ της Ελβετίας αναζητά έξι άτομα που χάθηκαν κατά την διάρκεια μιας βόλτας για σκι, με αφετηρία την πόλη Ζερμάτ των Άλπεων.

Οι έξι σκιέρ χάθηκαν γύρω από το βουνό Tete Blanche το Σάββατο στο μονοπάτι Zermatt-Arolla, κοντά στο βουνό Matterhorn, που διασχίζει τα σύνορα μεταξύ Ελβετίας και Ιταλίας, όπως ανακοινώθηκε από την αστυνομία.

«Οι καιρικές συνθήκες είναι πολύ κακές, γεγονός που καθιστά πολύ δύσκολη την αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης», επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση της αστυνομίας, χωρίς να δοθούν περισσότερες πληροφορίες για τους έξι αγνοούμενους.

Η πόλη Ζερμάτ είναι ένα δημοφιλές ορεινό θέρετρο γνωστό για το σκι και προσελκύει τουρίστες από όλο τον κόσμο.

