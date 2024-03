Αθλητικά

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: “Πράσινο” βάφτηκε το ντέρμπι

Ο Παναθηναϊκός, ισοπέδωσε τον Ολυμπιακό μέσα στο "Γεώργιος Καραισκάκης". στην αναμέτρησή τους για τα πλέι οφ του πρωταυλήματος.

Ιδανική εκκίνηση πραγματοποίησε ο Παναθηναϊκός στα πλέι οφ, καθώς έφυγε νικητής με ανατροπή (3-1) από το «Γ. Καραϊσκάκης» απέναντι στον Ολυμπιακό και ξαναβρέθηκε στην τρίτη θέση προσπερνώντας τους «ερυθρόλευκους» και διατηρώντας τη διαφορά από την ΑΕΚ στους 3 βαθμούς.

Ο αγώνας πάντως ξεκίνησε με αναγκαστική αλλαγή για τους φιλοξενούμενους, καθώς στο 4ο λεπτό ο Ντραγκόφσκι βρέθηκε στο έδαφος αντιμετωπίζοντας μυϊκό πρόβλημα, δεν κατάφερε να συνεχίσει και αντικαταστάθηκε από τον Λοντίγκιν.

Όταν το παιχνίδι ξανάρχισε ο Παναθηναϊκός ισορρόπησε και άρχισε να πατά πιο ορθολογικά προσπαθώντας να δημιουργήσει ρήγματα από τη δεξιά πλευρά, με τους γηπεδούχους να είναι πιο δυναμικοί και να βγάζουν περισσότερο πάθος αλλά από ευκαιρίες «μηδέν» και για τους δύο αντίπαλους.

Όλα αυτά ως το 24ο λεπτό, όταν ο Ποντένσε άνοιξε το σκορ με ένα καταπληκτικό γκολ. Ο Πορτογάλος άσος πήρε την μπάλα από τον Όρτα στην «πράσινη» περιοχή και αριστερά, απέφυγε τον Κώτσιρα και με έναν αριστερό «κεραυνό» νίκησε τον Λοντίγκιν για το 1-0.

Οι παίκτες του Τερίμ όχι μόνο δεν κάμφθηκαν αλλά αξιοποίησαν τα «δώρα» της αντίπαλης άμυνας, η οποία για άλλη μια φορά πλήρωσε την αδυναμία του δεξιού μπακ (Ροντινέι) και του δεξιού στόπερ, εν προκειμένω του Μπιανκόν.

Έτσι, στο 41ο λεπτό ο Παναθηναϊκός έφτασε στην ισοφάριση σε μια στιγμή συνολικής αμυντικής αδράνειας: ο Μπερνάρ βρέθηκε απέναντι στον Πασχαλάκη και «τσίμπησε» την μπάλα, ο Έσε έδιωξε λίγο πριν την γραμμή, ο Ορτέγκα ολιγώρησε και ο Μπακασέτας έγραψε το 1-1.

Στο 45΄+2 ο Ολυμπιακός έχασε απίστευτη ευκαιρία για να ξαναμπεί σε θέση οδηγού με μοιραίο τον Ναβάρο, που με ολόκληρη την εστία μπροστά του μπέρδεψε τα «πόδια» του κι έστειλε την μπάλα άουτ!

Μια απίστευτη ευκαιρία την οποία οι «ερυθρόλευκοι» πλήρωσαν δυο λεπτά αργότερα, όταν ο Μπακασέτας σούταρε με το δεξί, ο Πασχαλάκης απέκρουσε στέλνοντας την μπάλα στον Ιωαννίδη, που σκόραρε από κοντά για το προβάδισμα της ομάδας του.

Ο Παναθηναϊκός βρήκε ανέλπιστο προβάδισμα στην τελευταία φάση του ημιχρόνου και επένδυσε πάνω του, καθώς η ψυχολογία γύρισε με το μέρος του. Ως εκ τούτου δεν είχε παρά να οργανωθεί καλά στα επόμενα 45 λεπτά για να απορροφήσει την πίεση που θα δεχόταν στην πίεση που θα ασκούσαν οι γηπεδούχοι.

Στο 66΄ ο Ελ Κααμπί υποχρέωσε τον Λοντίγκιν σε δύσκολη απόκρουση, αλλά η φάση είχε ξεκινήσει από χέρι του Ναβάρο που δεν καταλογίστηκε, ενώ στο 69΄ ο Ποντένσε σούταρε συρτά και η μπάλα κατέληξε κόρνερ.

Ένα λεπτό αργότερα ο Ιωαννίδης έδωσε τη χαριστική βολή στους γηπεδούχους γράφοντας το 1-3 από γύρισμα του Μπερνάρ, με τον Πασχαλάκη να βρίσκεται εκτός θέσης. Εν κατακλείδι, ο Παναθηναϊκός πήρε με έξυπνη τακτική τους βαθμούς που τον κρατούν στη διεκδίκηση του τίτλου, απέναντι σε μια ομάδα που έδωσε ελπίδες στο ξεκίνημα του Μεντιλίμπαρ αλλά στα δύο τελευταία παιχνίδια της γύρισε στις «κακές συνήθειες».

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ντάνιελ Σλάγκερ

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Ναβάρο, Ποντένσε, Τσικίνιο, Κάρμο, Ελ Αραμπί - Μλαντένοβιτς, Ακαϊντίν, Πέρεθ

ΟΙ ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Πασχαλάκης, Ροντινέι, Μπιανκόν, Κάρμο, Ορτέγκα, Έσε (80΄ Ιμπόρα), Όρτα (51΄ Τσικίνιο), Μασούρας (59΄ Φορτούνης), Ποντένσε (80΄ Ποντένσε), Ναβάρο (73΄ Ελ Αραμπί), Ελ Κααμπί.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Φατίχ Τερίμ): Ντραγκόφσκι (7΄ Λοντίγκιν), Κώτσιρας, Αράο, Ακαϊντίν, Μλαντένοβιτς, Ρούμπεν, Tσέριν, Μπακασέτας (83΄ Μαντσίνι), Παλάσιος (75΄ Ούγκο), Μπερνάρ (83΄ Τζούρισιτς), Ιωαννίδης (83΄ Σπόραρ).

