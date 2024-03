Παράξενα

Όσκαρ 2024: Παρουσιαστής βραβείου ανέβηκε να το απονείμει... γυμνός (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιο ήταν το "concept" με βάση το οποίο, ο δημοφιλής αμερικανός ηθοποιός, αποφάσισε να προσέλθει στη σκηνή... εν αδαμιαία περιβολή.

-

Την παράσταση της φετινής 96ης τελετής απονομής των Όσκαρ “έκλεψε” ο δημοφιλής αμερικανός ηθοποιός και πρώην παλαιστής Τζον Σίνα. Ο ηθοποιός, στον οποίο ανατέθηκε να παρουσιάσει το βραβείο καλύτερων κοστουμιών, ανέβηκε στη σκηνή του Dolby Theatre… γυμνός.

Η είσοδός του στη σκηνή ήταν αρχικά “δειλή” και αργοκίνητη και συνοδευόταν από μία χιουμοριστική συνομιλία με τον παρουσιαστή Τζίμι Κίμελ με θέμα ακριβώς, την εμφάνισή του. Το θέαμα φάνηκε να σοκάρει τόσο τους παρευρισκόμενους, όσο και τους εκατομμύρια τηλεθεατές που παρακολουθούσαν ζωντανά την τελετή.

Τελικά ο Σίνα... “πείστηκε”, και προχώρησε προς το μικρόφωνο έχοντας ως μοναδική κάλυψη στο επίμαχο σημείο την κάρτα των υποψηφιοτήτων. Αφότου έπαιξε το βίντεο των υποψηφιότήτων με τελικό νικητή το Poor Things, έγινε μια περίτεχνη αλλαγή της εμφάνισης του Σίνα, από τους ενδυματολόγους της παραγωγής, οι οποίοι από πρωτόπλαστο στον κήπο της Εδέμ τον μεταμόρφωσαν σε… ευγενή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: βροχές, καταιγίδες και άνοδος της θερμοκρασίας τη Δευτέρα

Καλλιθέα: Έκρηξη βόμβας σε κατάστημα

ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές μέχρι τις 15 Μαρτίου