“Παγιδευμένοι”: Sneak preview από το επεισόδιο της Δευτέρας (εικόνες)

Δείτε πρώτοι σκηνές από το νέο συγκλονιστικό νέο επεισόδιο της σειράς "Παγιδευμένοι" του ΑΝΤ1.

Οι «Παγιδευμένοι», που έχουν δημιουργήσει φανατικό κοινό με τη δυνατή πλοκή της ιστορίας τους, τις έντονες συγκινήσεις και τις μεγάλες ανατροπές, έρχονται κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 22:30 στον ΑΝΤ1.

ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΑΠΟΨΕ

Δευτέρα 11 Μαρτίου

Επεισόδιο 41

«Καινούργια λύπη ξυπνά την παλιά…»

Ελληνική παροιμία

Η Χρύσα ρωτάει την Άννα τι έγινε με το διαζύγιό της κι εκείνη ξεσπά στην αδερφή και την οικογένειά της, κατηγορώντας τους για όλα όσα συμβαίνουν ανάμεσα σ’ εκείνη και τον Δημήτρη.

Ο Δημήτρης βρίσκεται κι εκείνος σε κακή κατάσταση, αλλά αναλαμβάνει με τον Ανδρέα την υπόθεση της νύφης που βρέθηκε νεκρή.

Η Αγγελική με τον Σταύρο ξεκινούν τις ετοιμασίες για τον γάμο τους.

Η Άννα, που συμμετέχει ως δικηγόρος στην υπόθεση της νύφης, θα πρέπει να βρει τρόπο να μην συγκρουστεί με τον Δημήτρη.

Ο Αλέκος προσπαθεί απεγνωσμένα να βρει τρόπο να αποδείξει την αθωότητα του Βερβερίδη, όταν ο Ιάσονας του αποκαλύπτει κάτι συγκλονιστικό.

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης (Δημήτρης Μαρκέτος) και η Μάρθα Λαμπίρη – Φεντόρουφ (Άννα Ροδίτη).

Πρωταγωνιστούν: Κίμωνας Κουρής, Ταμίλλα Κουλίεβα, Πέτρος Λαγούτης, Ιωάννα Τριανταφυλλίδου, Στάθης Σταμουλακάτος, Σταύρος Τσουμάνης, Σόλωνας Τσούνης, Μαρία Μαραγκού, Δημήτρης Πίτσος, Αλίκη Κακολύρη, Παύλος Πιέρρος, Γεωργία Ματσούκα, Εβελίνα Γουρνά, Κωστής Ραμπαβίλας.

Στον ρόλο του Σπύρου Μαρκέτου, ο Παύλος Ορκόπουλος

Στον ρόλο του Γεράσιμου Μαρκέτου, ο Στέφανος Κυριακίδης

Στον ρόλο της Ειρήνης Ροδίτη, η Ντίνα Μιχαηλίδου

Στον ρόλο της Χρύσας Ροδίτη, η Σοφία Φαραζή

Στον Β’ κύκλο μπαίνουν δυναμικά και οι (με αλφαβητική σειρά): Γιούλη Γεωργακοπούλου, Θοδωρής Θεοδωρακόπουλος, Λάμπρος Κωσταντέας, Δημήτρης Λιόλιος, Παναγιώτης Μαργέτης, Γιάννα Παπαγεωργίου και ο Γιωργής Τσαμπουράκης. Μαζί τους και ο Τάσος Χαλκιάς.

H σειρά «Παγιδευμένοι» βασίζεται στο format «YARGI» των Kerem Catay (creator) και Sema Ergenekon (original screenplay), παραγωγής Ay Yapim.

Διανέμεται από την Madd.

#Pagidevmenoi

