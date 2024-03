Life

“The 2Night show”: Ζαλμάς και Κατερίνα στην παρέα της Δευτέρας (εικόνες)

Εξομολογήσεις καρδιάς και αποκαλύψεις από τους καλεσμένους του Γρηγόρη Αρναούτογλου..

Απόψε, Δευτέρα 11 Μαρτίου, στις 24:00 καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο πλατό του «The 2Night Show» είναι ο Σταύρος Ζαλμάς. Ο αγαπημένος ηθοποιός θυμάται σημαντικές στιγμές της καριέρας του και εξηγεί γιατί δεν υπηρέτησε με θέρμη την εικόνα του «Jeune Premier».

Πλήρωσε τις επαγγελματικές του επιλογές; Γιατί δεν θα έφευγε από μια κακή συνεργασία; Γιατί δεν έχει παίξει ποτέ σε κωμωδία; Ήθελε να παρουσιάσει τον «Εκατομμύριουχο»; Στη συνέχεια, ο Σταύρος Ζαλμάς μιλάει για μια δύσκολη φάση της ζωής του, που στιγματίστηκε αδίκως από τα μέσα και εκφράζει την αγανάκτηση που ένιωσε για κάποιους δημοσιογράφους. Τέλος, μιλάει με ενθουσιασμό για τον «Έρωτα Φυγά», όπου και πρωταγωνιστεί, και τα επαγγελματικά του σχέδια μετά το τέλος της σειράς.

Στην αποψινή παρέα του «The 2Night Show», ο Γρηγόρης Αρναούτογλου καλωσορίζει και την Κατερίνα! Κατερίνα Κακοσαίου ή Κατερίνα του Πλούταρχου; Σκέτο «Κατερίνα» δηλώνει, και είναι έτοιμη να κατακτήσει το ελληνικό πεντάγραμμο. Η ταλαντούχα τραγουδίστρια μιλάει για το πτυχίο της στην Βιολογία, που άφησε στην άκρη, για τη στενή σχέση της με τα αδέρφια της, για τη μαμά της, που πάντα ήταν «βράχος» για όλη την οικογένεια, αλλά και για τον Γιάννη Πλούταρχο, που εκτός από καλό παιδί είναι και ο καλύτερος μπαμπάς.

Γιατί στο σχολείο είχαν περισσότερη αδυναμία στον αδερφό της, Γιώργο Κακοσαίο, και όχι σε εκείνη; Πόσο την πτοήσαν οι μαθησιακές της δυσκολίες; Γιατί της κάνει παρατήρηση ο Γιάννης Πλούταρχος; Πώς βρέθηκε στα βραβεία Grammy; Πώς έφαγε τούμπα στη συναυλία της Αμερικής; Τέλος, η Κατερίνα, μιλάει για τη συνεργασία της με τον πατέρα της στην «Άνοδο» και τα όνειρά της για το μέλλον.

Για 8η χρονιά, όλοι οι νυχτερινοί δρόμοι οδηγούν στο «The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

«The 2Night Show»: Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 24:00 και κάθε Τετάρτη στις 23:45 στον ΑΝΤ1.

