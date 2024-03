Κοινωνία

Κρήτη: 14χρονη έμεινε έγκυος από τον 16χρονο αδελφό της!

Σοκ στην τοπική κοινωνία και αίσθηση στο Πανελλήνιο προκαλούν οι αποκαλύψεις για την αιμομιξία. Τα δύο αδέλφια δηλώνουν "ερωτευμένα μεταξύ τους".

Σοκ προκαλεί στην τοπική κοινωνία του Ρεθύμνου ένα πρωτοφανές περιστατικό αιμομιξίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Creta24, η 14χρονη φέρεται να είναι έγκυος από τον 16χρονο αδερφό της!

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν, πως για το περιστατικό έχει ενημερωθεί η αστυνομία από τους γιατρούς.

Στο περιστατικό αυτό αναφέρθηκε, ο πρόεδρος αστυνομικών υπαλλήλων ΝΑ Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης, λέγοντας ότι τα δύο αδέλφια φέρονται να δηλώνουν ερωτευμένα μεταξύ τους!

Επιπλέον, οι ανήλικοι, κατά τις ίδιες πληροφορίες, δήλωσαν στην Αστυνομία ότι η σεξουαλική πράξη έγινε με τη συναίνεση και των δύο.

Ωστόσο, βάσει νομοθεσίας δεν τίθεται θέμα συναίνεσης, καθώς και οι δύο είναι ανήλικοι, ενώ παράλληλα παραβιάζεται ο νόμος περί αιμομιξίας.





