Ομοφοβική επίθεση - Τσούνης: Είμαι συγκλονισμένος

"Οι πράξεις μίσους είναι πάντα απαράδεκτες" τονίζει ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα Τζορτζ Τσούνης

«Είμαι συγκλονισμένος από το τρανσφοβικό περιστατικό του Σαββάτου στη Θεσσαλονίκη, το οποίο είχε στόχο νεαρά ανθρώπινα πλάσματα» δηλώνει σε ανάρτησή του στο X ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα Τζορτζ Τσούνης.

I am appalled by Saturday’s transphobic incident in Thessaloniki, which targeted young human beings. I echo Mayor Angeloudis' condemnation of the attack + share his vision for a safe, vibrant, inclusive Thessaloniki. — George J. Tsunis (@USAmbassadorGR) March 11, 2024

»Επαναλαμβάνω την καταδίκη του Δημάρχου Αγγελούδη για την επίθεση + μοιράζομαι το όραμά του για μια ασφαλή, ζωντανή, συμπεριληπτική Θεσσαλονίκη. Στεκόμαστε στο πλευρό της LGBTQI+ κοινότητας της Ελλάδας σήμερα και κάθε μέρα. Οι πράξεις μίσους είναι πάντα απαράδεκτες. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να είναι αυτός που είναι και να ζει με ασφάλεια. Ας επιλέξουμε την αξιοπρέπεια, όχι τον φανατισμό» καταλήγει ο κ. Τσούνης.

