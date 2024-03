Life

Κάρολος: Βίντεο με το πρώτο μήνυμα μετά τον καρκίνο - Με πρησμένα χέρια και κόκκινα μάτια

Αίσθηση προκαλεί η εικόνα του βασιλιά Καρόλου της Βρετανίας, στο βιντεοσκοπημένο μήνυμα του. Η λήψη έγινε τον Φεβρουάριο στο κάστρο του Ουίνδσορ.

Με κόκκινα μάτια και πρησμένα χέρια εμφανίστηκε ο βασιλιάς Κάρολος στο πρώτο του μήνυμα, με αφορμή την ημέρα της Κοινοπολιτείας, μετά τη διάγνωση ότι έχει καρκίνο και την έναρξη των θεραπειών στις οποίες υποβάλλεται τις τελευταίες πέντε εβδομάδες.

«Η Κοινοπολιτεία είναι σαν την καλωδίωση ενός σπιτιού και οι άνθρωποι της, η ενέργειά μας και οι ιδέες μας είναι το ρεύμα που διατρέχει αυτά τα καλώδια. Μαζί και μεμονωμένα, ενδυναμωνόμαστε ανταλλάσσοντας προοπτικές και εμπειρίες και προσφέροντας και δανειζόμαστε τους μυριάδες τρόπους με τους οποίους έχουμε αντιμετωπίσει ο καθένας τις προκλήσεις της εποχής μας» ακούγεται να λέει ο μονάρχης, εν μέσω του σάλου στην Βρετανία για την παραποίηση από την Κέιτ Μίντλετον της φωτογραφίας με τα παιδιά της που η ίδια έδωσε στην δημοσιότητα.

Το βίντεο με τον βασιλιά Κάρολο:

Ο βασιλιάς Κάρολος εξέφρασε τη δέσμευσή του να συνεχίσει να υπηρετεί τη Βρετανία όσο καλύτερα το επιτρέπουν οι δυνάμεις του.

Στο 615 λέξεων διάγγελμά του για την Ημέρα της Κοινοπολιτείας, που είχε μαγνητοσκοπηθεί τον Φεβρουάριο, ο βασιλιάς Κάρολος δήλωσε πως «έχοντας γιορτάσει πρόσφατα τα 75α γενέθλιά μου, μου ζεσταίνει την καρδιά η σκέψη για το πώς η Κοινοπολιτεία ήταν μια σταθερά σε όλη τη ζωή μου - μια πολύτιμη πηγή δύναμης, έμπνευσης και υπερηφάνειας».

«Τις προηγούμενες εβδομάδες με συγκίνησαν οι σκέψεις και οι ευχές σας για την υγεία μου και εγώ από την πλευρά μου μπορώ να συνεχίσω να σας υπηρετώ όσο καλύτερα το επιτρέπουν οι δυνάμεις μου. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε ο ένας τον άλλο σε όλη την Κοινοπολιτεία καθώς συνεχίζουμε μαζί το ταξίδι» είπε ο Βρετανός βασιλιάς.

Το μήνυμα μαγνητοσκοπήθηκε τον περασμένο μήνα στο κάστρο του Ουίνδσορ με τον Κάρολο να φέρεται να στοχεύει να παρευρεθεί στη σύνοδο των επικεφαλής των κυβερνήσεων των κρατών της Κοινοπολιτείας στη Σαμόα τον προσεχή Οκτώβριο.

