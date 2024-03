Life

“Ενώπιος Ενωπίω”: Η Ντόρα Μπακογιάννη μιλά για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου

Μια συζήτηση εκ βαθέων, με αποκαλύψεις, αναμνήσεις, συγκίνηση και αναφορές χωρίς φόβο και πάθος για την προσωπική ζωή και την πολιτική διαδρομή της.

Την Πέμπτη 14 Μαρτίου, στις 23:30, ο Νίκος Χατζηνικολάου φιλοξενεί στο «Ενώπιος Ενωπίω» τη Ντόρα Μπακογιάννη.

Η κορυφαία πολιτικός ξεφυλλίζει τις αναμνήσεις τής διαδρομής της.

Η αλλαγή στη ζωή της μετά το πραξικόπημα των Συνταγματαρχών, η γνωριμία της με τον Κωνσταντίνο Καραμανλή και ο έρωτάς της με τον Παύλο Μπακογιάννη.

Η απόπειρα δολοφονίας σε βάρος της και η μάχη με την ασθένειά της.

Τι λέει για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και γιατί πιστεύει ότι εκείνη δεν έγινε πρωθυπουργός;

Την Πέμπτη 14 Μαρτίου, στις 23:30, η Ντόρα Μπακογιάννη μιλάει για όλους και για όλα στο «Ενώπιος Ενωπίω» και τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Κατερίνα Βάχλα

Διεύθυνση εκπομπής: Πρόδρομος Παπαηλιόπουλος

Αρχισυνταξία: Μαρία Θεμελή

Υπεύθυνη καλεσμένων: Ευανθία Τασσοπούλου

Συντακτική ομάδα: Παρασκευή Γκόλτσιου, Φωτεινή Νάσσου, Γιώτα Δελέγκου, Δέσποινα Μανδρανή, Αλέξανδρος Τσαγκόγιωργας