Κύπρος - Γάζα: Έφυγε το πρώτο πλοίο με ανθρωπιστική βοήθεια (βίντεο)

Το πρώτο πλοίο που μεταφέρει σχεδόν 200 τόνους τροφίμων στη Λωρίδα της Γάζας αναχώρησε σήμερα το πρωί από το λιμάνι της Λάρνακας στην Κύπρο, στο πλαίσιο ενός πιλοτικού προγράμματος με στόχο να ανοίξει μία νέα θαλάσσια οδός προκειμένου να φτάσει ανθρωπιστική βοήθεια στους κατοίκους του παλαιστινιακού θύλακα που κινδυνεύουν από λιμό.

Το πλοίο της ισπανικής μη κυβερνητικής οργάνωσης Open Arms, το οποίο μεταφέρει περίπου 200 τόνους αλεύρι, ρύζι και πρωτεΐνη, «απέπλευσε» περίπου στις 08:50, δήλωσε η Λάουρα Λανούτσα, εκπρόσωπος Open Arms.

Την αποστολή χρηματοδοτούν κυρίως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και οργανώνεται από την μκο του Αμερικανοϊσπανού σεφ Χοσέ Άντρες World Central Kitchen (WCK), ενώ η ισπανική μκο Proactiva Open Arms προσέφερε το πλοίο.

WCK-provided aid has set sail for Gaza on the @openarms_fund boat. We dispatched almost 200 tons of food—rice, flour, legumes, canned veggies & proteins. Alongside the @UAEAid & @CyprusMFA, our Relief Team is working to send as many aid boats as possible.#ChefsForThePeople pic.twitter.com/oypXF8WbDH