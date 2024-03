Κόσμος

Κύπρος - Γάζα: Το πρώτο πλοίο με βοήθεια αναχωρεί από την Λάρνακα

Αμερικανικό πολεμικό πλοίο κατευθύνεται στην Ανατολική Μεσόγειο για να ενισχύσει την εκστρατεία παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα Ο Μπάιντεν “καρφώνει” τον Νετανιάχου για λάθη.

Το πλοίο γενικής υποστήριξης του αμερικανικού στρατού «Gen. Frank S. Besson» (LSV-1) αναχώρησε από τη βάση Λάνγκλεϊ-Γιούστις στη Βιρτζίνια των ΗΠΑ με προορισμό την Ανατολική Μεσόγειο, ώστε να ενισχύσει τη διά θαλάσσης εκστρατεία παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε σήμερα το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (U.S. Central Command ή CENTCOM).

Το εν λόγω πλοίο εξυπηρετεί την εφοδιαστική υποστήριξη μονάδων με ό,τι απαιτείται ώστε να μπορούν να επιχειρούν μακριά από τις βάσεις ξηράς. Το «Gen. Frank S. Besson» (LSV-1) απέπλευσε «λιγότερο από 36 ώρες αφότου ο πρόεδρος Μπάιντεν ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ θα παρείχαν ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα διά θαλάσσης», επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση της CENTCOM.

Μεταφέρει «εξοπλισμό για τη δημιουργία προσωρινού προβλήτα» που θα εξυπηρετήσει την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στους αμάχους που λιμοκτονούν στον πολιορκημένο παλαιστινιακό θύλακα.

Μπάιντεν: Ο Νετανιάχου "περισσότερο βλάπτει παρά βοηθάει το Ισραήλ"

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν δήλωσε χθες Σάββατο ότι θεωρεί πως ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου «περισσότερο βλάπτει παρά βοηθάει το Ισραήλ», σχολιάζοντας την προσέγγισή του στον πόλεμο κατά της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο δίκτυο MSNBC, ο αμερικανός πρόεδρος αναγνώρισε το δικαίωμα του Ισραήλ να συνεχίσει τις επιχειρήσεις του εναντίον της Χαμάς μετά την άνευ προηγουμένου επίθεση που δέχθηκε στις 7 Οκτωβρίου. Υπογράμμισε ωστόσο ότι ο Νετανιάχου «πρέπει να δώσει μεγαλύτερη προσοχή στις αθώες ζωές που χάνονται». Ο Μπάιντεν είπε μεταξύ άλλων ότι ο απολογισμός των νεκρών από τις ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας «είναι αντίθετος με όσα πρεσβεύει το Ισραήλ». «Και νομίζω ότι είναι μεγάλο λάθος», συμπλήρωσε.

Ερωτηθείς εάν αποτελεί «κόκκινη γραμμή» για τον ίδιο μια ισραηλινή επίθεση ευρείας κλίμακας στη Ράφα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ απάντησε καταφατικά. Ωστόσο, φρόντισε να διευκρινίσει ότι δεν σκοπεύει να διακόψει τις παραδόσεις οπλικών συστημάτων στο Ισραήλ. «Δεν υπάρχει κόκκινη γραμμή εξαιτίας της οποίας θα διακόψω τις παραδόσεις όπλων ώστε να μην έχουν τον Σιδηρούν Θόλο να τους προστατεύει», είπε χαρακτηριστικά, αναφερόμενος στην αντιπυραυλική ασπίδα του Ισραήλ.

Μέχρι το βράδυ της Κυριακής θα αναχωρήσει το πλοίο από τη Λάρνακα για υλοποίηση της ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα, δήλωσε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, προσερχόμενος σε Φιλολογικό Μνημόσυνο του ήρωα Ευαγόρα Παλληκαρίδη, στην Πάφο.

Ερωτηθείς για το αν υπάρχει κάτι νεότερο σε σχέση με τον ανθρωπιστικό διάδρομο και το σχέδιο «Αμάλθεια» ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης εξέφρασε την ικανοποίησή του πρώτα και πάνω από όλα για το γεγονός ότι μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε τον Οκτώβριο, με επιμονή τυγχάνει αυτής της διεθνούς αναγνώρισης. Σημείωσε ότι «είχαμε ένα πολύ συγκεκριμένο σχέδιο που το παρουσίασα στη διάσκεψη που έγινε στο Παρίσι».

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης σημείωσε ότι «είμαστε σε συνεχή επαφή από την μια με τα κράτη που στήριξαν αυτή την πρωτοβουλία- είδατε και την σχετική ανακοίνωση- την ίδια στιγμή χαίρομαι γιατί γινόμαστε αποδέκτες μετά τη χθεσινή δημοσιογραφική διάσκεψη με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τηλεφωνημάτων από αρχηγούς κρατών ή κυβερνήσεων ή Υπουργούς Εξωτερικών για να μας εκδηλώσουν την επιθυμία τους να συμμετάσχουν και οι ίδιοι σε αυτή την πρωτοβουλία, μια πρωτοβουλία που γίνεται για ανθρωπιστικούς σκοπούς».

Ο κ.Χριστοδουλίδης είπε επίσης ότι η Κυπριακή Δημοκρατία, ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης διατηρεί άριστες σχέσεις στην περιοχή με όλα τα γειτονικά κράτη και προσπαθεί στα πλαίσια των δυνατοτήτων της να συνεισφέρει στην αντιμετώπιση τέτοιων προκλήσεων.

«Θεωρώ ότι είναι μια εξέλιξη - σεμνά και ταπεινά πάντα - αυτό που λέμε ότι η χώρα μας, μπορεί, ναι, να αποτελέσει πυρήνα ασφάλειας και σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή της ανατολικής Μεσογείου, μια περιοχή ιδιαίτερης γεωστρατηγικής σημασίας, αλλά θέλω να το επαναλάβω, πάντα σεμνά και ταπεινά», είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

