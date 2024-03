Champions League: Άρσεναλ και Μπαρτσελόνα πέρασαν στους “8”

Αθλητικά

Με “ήρωα” τον Ράγια, η Άρσεναλ επέστρεψε στους “8” μετά από 14 χρόνια, ενώ μετά από 4 χρόνια πήραν ανάλογο εισιτήριο οι “μπλαουγκράνα”.

Με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Νταβίντ Ράγια, ο οποίος απέκρουσε δύο πέναλτι στη «ρώσικη ρουλέτα» απ' την «άσπρη βούλα», η Άρσεναλ του Μίκελ Αρτέτα λύγισε την Πόρτο με 4-2 μέσα απ' τη διαδικασία των πέναλτι (1-0 η κανονική διάρκεια) κι επέστρεψε στους «8» του Champions League μετά από 14 χρόνια!

Μία ιστορική βραδιά για τους «κανονιέρηδες», οι οποίοι επέστρεψαν στην ελίτ της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, ξεπερνώντας μία πολύ σκληροτράχηλη Πόρτο, η οποία διεκδίκησε με όλες τις δυνάμεις της την πρόκριση, αλλά δεν κατάφερε να δείξει την απαιτούμενη ψυχραιμία στη διαδικασία των πεναλτι.

Οι Λονδρέζοι πίεσαν απ' τις αρχές του αγώνα και βρήκαν εντέλει το γκολ που έψαχναν με τον Τροσάρ στο 41', έπειτα από «μαγική» ασίστ του Έντεγκααρντ. Η Άρσεναλ συνέχισε να είναι φουλ επιθετική χάνοντας τη μία ευκαιρία πίσω απ' την άλλη, η Πόρτο είχε τις δικές της στιγμές, όμως το σκορ δεν άλλαξε στα 90' και στα 120' κι ο αγώνας οδηγήθηκε στα πέναλτι.

Ο Ράγια απέκρουσε τις εκτελέσεις των Βέντελ (με τη βοήθεια και του δοκαριού) και του Γκαλένο, οι εκτελεστές της Άρσεναλ ήταν απόλυτα εύστοχοι στα δικά τους πέναλτι και η πρόκριση πήγε στην πλευρά των Άγγλων.

Η ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΠΕΝΑΛΤΙ

Έντεγκααρντ: 1-0

Πεπέ: 1-1

Χάβερτς: 2-1

Βέντελ: απόκρουση Ράγια και δοκάρι

Σάκα: 3-1

Γκρούγιτς: 3-2

Ράις: 4-2

Γκαλένο: απόκρουση Ράγια

Νωρίτερα, η Μπαρτσελόνα νίκησε τη Νάπολι με 3-1 στο «Μονζουίκ», στη ρεβάνς του 1-1 στου «Diego Maradona Stadium» κι επέστρεψε με εμφατικό τρόπο στους «8» της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, μετά από «απουσία» 4 ετών.

Τα «άγρια νιάτα» του Τσάβι Ερνάντες, ο 16χρονος Γιαμάλ, ο 17χρονος στόπερ Κουμπαρσί κι ο 20χρονος μέσος Φερμίν Λόπεθ (που άνοιξε και το δρόμο προς τη νίκη), είχαν τη φρεσκάδα και την αποτελεσματικότητα που χρειαζόταν για να βάλουν από νωρίς την ομάδα τους σε θέση «οδηγού».

Δύο ασίστ του Ραφίνια, στο 15' στον Λόπεθ και στο 17' προς τον Κανσέλο έβαλαν μπροστά στο σκορ την «Μπάρτσα» με δύο γκολ, προσφέροντάς της ένα πολύ ισχυρό προβάδισμα πρόκρισης. Η Νάπολι συνήλθε και αντέδρασε μετά το ημίωρο, μειώνοντας στο 30' με υπέροχο πλασέ του Ραχμάνι στην κίνηση μετά από ασίστ του Πολιτάνο.

Στο δεύτερο ημίχρονο, η Μπαρτσελόνα έβγαλε μεγαλύτερη σιγουριά και αποφασιστικότητα στις κινήσεις της, ο Τσάβι πρόσθεσε στο γήπεδο περισσότερη εμπειρία με την είσοδο των Σέρχι Ρομπέρτο, Ρομέου και Ζοάο Φέλιξ και στο 83' «καθάρισε» τη νίκη και την πρόκριση, χάρις στο γκολ του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι που έβαλε τους... τίτλους τέλους στο παιχνίδι.

Η Νάπολι είχε δοκάρι στο 90' με τον Ολιβέρα, αλλά ήταν αδύνατο να «επιστρέψει». Να σημειωθεί, τέλος, ότι και το 2020 στους «16» της διοργάνωσης, η Μπαρτσελόνα είχε αποκλείσει και πάλι τη Νάπολι.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ των αγώνων ρεβάνς στους «16» του Champions League:

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Λάτσιο (Ιταλία): 3-0 (38΄, 66΄ Κέιν, 45΄+2΄ Μίλερ) [Α΄ αγ. 0-1: Προκρίθηκε η Μπάγερν Μονάχου με συνολικό σκορ 3-1]

Ρεάλ Σοσιεδάδ (Ισπανία)-Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία): 1-2 (89΄ Μερίνο - 15΄, 56΄ Μπαπέ) [Α΄ αγ. 0-2: Προκρίθηκε η Παρί Σεν Ζερμέν με συνολικό σκορ 4-1]

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Λειψία (Γερμανία): 1-1 (65΄ Βινίσιους - 68΄ Όρμπαν) [Α΄ αγ. 1-0: Προκρίθηκε η Ρεάλ με συνολικό σκορ 2-1]

Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία)-Κοπεγχάγη (Δανία): 3-1 (5΄ Ακάντζι, 9΄ Άλβαρες, 45΄+3 Χάαλαντ - 29΄ Ελιουνούσι) [Α΄ αγ. 3-1: Προκρίθηκε η Μάντσεστερ Σίτι με συνολικό σκορ 6-2]

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Νάπολι (Ιταλία): 3-1 (15΄ Λόπεθ, 17΄ Κανσέλο, 83΄ Λεβαντόφσκι - 30΄ Ραχμάνι) [Α΄ αγ. 1-1: Προκρίθηκε η Μπαρτσελόνα με συνολικό σκορ 4-2]

Άρσεναλ (Αγγλία)-Πόρτο (Πορτογαλία): 4-2 πέν. / 1-0 κ.δ. (41΄ Τροσάρ) [Α΄ αγ. 0-1: Προκρίθηκε η Άρσεναλ με 4-2 στα πέναλτι και συνολικό σκορ 5-3]

Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία)-Ιντερ (Ιταλία): 13/03

Ντόρτμουντ (Γερμανία)-Αϊντχόφεν (Ολλανδία): 13/03

Η κλήρωση για τα προημιτελικά και τα ημιτελικά της διοργάνωσης είναι προγραμματισμένη για τις 15 Μαρτίου (14:00) στη Νιόν.

