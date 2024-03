Πολιτική

“Ασπίδες” - Ερυθρά Θάλασσα: Η φρεγάτα “Ύδρα” έριξε πυρά σε drones των Χούθι

Το πρωί της Τετάρτης, η ελληνική φρεγάτα είχε την πρώτη ουσιαστική εμπλοκή της στην επιχείρηση παροχής προστασίας σε εμπορικά πλοία. Τι αναφέρει το ΥΕΘΑ.

Την Τετάρτη 13 Μαρτίου 2024 και πρωινές ώρες στον Κόλπο του Άντεν, η Φρεγάτα ΥΔΡΑ στο πλαίσιο της επιχείρησης της EUNAVFOR ASPIDES, παρέχοντας προστασία σε εμπορικό πλοίο, έβαλε με πυροβόλο εναντίον 2 Μη Επανδρωμένων Αεροχημάτων (UAVs), σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανόνες Εμπλοκής, τα οποία απομακρύνθηκαν.

Η Φρεγάτα συνεχίζει κανονικά την αποστολή της.

Εντωμεταξύ ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι χθες Τρίτη οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης εκτόξευσαν βαλλιστικό πύραυλο εναντίον αντιτορπιλικού του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, χωρίς πάντως να το πλήξουν, ούτε να αναφερθούν θύματα ή ζημιές.

«Οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν τρομοκράτες Χούθι εκτόξευσαν (...) βαλλιστικό πύραυλο βραχέος βεληνεκούς» εναντίον του USS Laboon (DDG 58), αντιτορπιλικού κλάσης Άρλι Μπερκ, «στην Ερυθρά Θάλασσα», εξήγησε μέσω X (του πρώην Twitter) το μεικτό διοικητήριο των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

Η ίδια πηγή ενημέρωσε επίσης πως πλοίο «της συμμαχίας» υπό αμερικανική ηγεσία κατέστρεψε δυο drones των Χούθι.

Πιθανόν αναφερόταν στο αντιτορπιλικό Caio Duilio (D554), που νωρίτερα ανακοινώθηκε από το ιταλικό υπουργείο Άμυνας ότι κατέρριψε δυο τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα των Χούθι «σε νόμιμη άμυνα».

Το ιταλικό πολεμικό συμμετέχει στην αποστολή Ασπίδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

