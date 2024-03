Κοινωνία

Καπανδρίτι: Επιχείρησαν να ληστέψουν κοσμηματοπωλείο με μπουλντόζα!

Οι επίδοξοι διαρρήκτες έκλεψαν μία μπουλντόζα, την οποία χρησιμοποίησαν για να γκρεμίσουν την είσοδο του καταστήματος.

Διαρρήκτες εισέβαλαν τα ξημερώματα με μπουλντόζα σε κοσμηματοπωλείο στο Καπανδρίτι. Το κατάστημα έγινε στόχος επίδοξων διαρρηκτών οι οποίοι έκλεψαν μία μπουλντόζα κι αφού απομάκρυναν αυτοκίνητο που ήταν παρκαρισμένο έξω από το κοσμηματοπωλείο εισέβαλαν σε αυτό.

Ισοπέδωσαν την είσοδο και τις βιτρίνες, διέλυσαν κοσμήματα και ρολόγια όμως δεν κατάφεραν να πάρουν ούτε το χρηματοκιβώτιο ούτε ό,τι υπήρχε μέσα στην επιχείρηση, καθώς υπήρχε σύστημα με καπνογόνα που λειτουργούν ως δικλείδα ασφαλείας και τα οποία δεν τους επέτρεψαν να δράσουν.

Σε κάθε περίπτωση προκάλεσαν μεγάλες ζημιές και όπως έγινε γνωστό συλλέγεται από τις Αρχές υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής.

