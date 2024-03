Life

“Ψυχοκόρες”: Ο 3ος κύκλος ξεκινά στο ANT1+

Ο 3ος κύκλος της σειράς “Ψυχοκόρες”, έρχεται αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+, που συνεχίζει να εξελίσσεται με επίκεντρο το κορυφαίο περιεχόμενο.

Η πιο επιτυχημένη ελληνική σειρά σε streaming πλατφόρμα, οι «Ψυχοκόρες» έρχεται με τον πολυαναμενόμενο 3ο κύκλο, με διπλό επεισόδιο, την Παρασκευή 15 Μαρτίου, στο ΑΝΤ1+. Ο τελευταίος κύκλος της κορυφαίας δραματικής σειράς, που είναι βασισμένη σε πραγματικά γεγονότα και αληθινές ιστορίες, αποτελείται από 20 επεισόδια με μεγάλες ανατροπές και αποκαλύψεις που θα καθηλώσουν το κοινό. Παρακολουθήστε την δραματική υπερπαραγωγή εποχής με δύο νέα επεισόδια κάθε Παρασκευή, αποκλειστικά στο antennaplus.gr, μαζί με πλούσιο περιεχόμενο που ανανεώνεται συνεχώς.

Το ΑΝΤ1+ συνεχίζει τον εμπλουτισμό της πλατφόρμας με ξεχωριστό ελληνικό και διεθνές περιεχόμενο. Ξεπερνώντας τα 500 εκατομμύρια views σε λιγότερο από δυο χρόνια λειτουργίας, η πρώτη ελληνική συνδρομητική πλατφόρμα, κέρδισε τους θεατές με την ποικιλία και την ποιότητα των προγραμμάτων πού προσφέρει: 7000 τίτλοι, ξένες σειρές και ταινίες, μεγάλα αθλητικά γεγονότα, αλλά και όλο το πρόγραμμα και την ταινιοθήκη του ΑΝΤ1.

Με την αποκλειστική ζωντανή μετάδοση της κορυφαίας διοργάνωσης της Formula 1, το AΝΤ1+, πλέον έχει γίνει ο απόλυτος προορισμός για τον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Παράλληλα, με το πρωτάθλημα της Formula 1, το ΑΝΤ1+ φιλοξενεί τους αγώνες F2, F3, το πρωτάθλημα γυναικών F1 Academy, το Porsche Supercup αλλά και το NASCAR Cup Series, τον σημαντικότερο θεσμό αγώνων μηχανοκίνητου αθλητισμού της Αμερικής. Για τους λάτρεις των μαχητικών sports, για πρώτη φορά ευρωπαϊκή πλατφόρμα προσφέρει ολόκληρη τη διοργάνωση και τα shows του WWE, αλλά και κορυφαίες διοργανώσεις όπως το Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC), το Power Slap, το μοναδικό ελληνικό Pro Wrestling ΖΜΑΚ, το τουρνουά Professional Fighters League (PFL) και το μεγαλύτερο κανάλι για τα μαχητικά αθλήματα παγκοσμίως, το Fight Network.

Επενδύοντας στην τεχνολογία, η πλατφόρμα προσφέρει την καινοτόμο υπηρεσία ΑΝΤ1+ Preview, δίνοντας στο κοινό τη δυνατότητα κάθε εβδομάδα να παρακολουθεί on demand όλα τα καινούρια επεισόδια των αγαπημένων σειρών της σεζόν, πριν από όλους. Τα νέα επεισόδια κορυφαίων σειρών του ΑΝΤ1, όπως «Η Μάγισσα», οι «Παγιδευμένοι», «Ο Πρώτος Από Εμάς» και ο «Έρωτας φυγάς», είναι διαθέσιμα στην πλατφόρμα πριν τη μετάδοσή τους στην τηλεόραση.

Με πάνω από 17 ελληνικά ΑΝΤ1+ Originals, η πλατφόρμα συνεχίζει να δημιουργεί πρωτότυπο περιεχόμενο και να στηρίζει τους Έλληνες δημιουργούς. Τα ΑΝΤ1+ Originals, έχουν συνεπάρει κοινό και κριτικούς και κερδίζουν έδαφος εντός και εκτός συνόρων, έχοντας εξασφαλίσει διανομή σε χώρες της Ευρώπης και της Ασίας, σε κανάλια όπως το AXN και το Viasat, αλλά και σε πλατφόρμες όπως η Amedia και το Netflix, όπως πρόσφατα έγινε με τις «Σέρρες», σειρά-ύμνος στη διαφορετικότητα, με την υπογραφή του Γιώργου Καπουτζίδη και το «Σώσε με», το καθηλωτικό ψυχολογικό θρίλερ του Πιέρρου Ανδρακάκου και του Δημήτρη Σίμου.

Σχετικά με το ΑΝΤ1+

To ANT1+ είναι η streaming πλατφόρμα του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, ο οποίος, αξιοποιώντας τη διεθνή εμπειρία και τεχνογνωσία του, επεκτείνει την παρουσία του στον χώρο των ΟΤΤ (Over The Top) υπηρεσιών, σε Ελλάδα και Κύπρο. Το ANT1+ περιλαμβάνει τα ΑΝΤ1+ Originals, τις μεγαλύτερες πρωτότυπες ελληνικές παραγωγές, καθώς και ελληνικές ταινίες σε πρώτη προβολή, μια σημαντική συλλογή από δημοφιλείς ξένες σειρές σε αποκλειστική προβολή, ταινίες μεγάλων studio του εξωτερικού, μεγάλα αθλητικά γεγονότα, πλούσιο παιδικό περιεχόμενο, ντοκιμαντέρ, αλλά και αγαπημένες σειρές και εκπομπές του ΑΝΤ1 ΤV. Στόχος της συνδρομητικής πλατφόρμας είναι να δημιουργεί και να προσφέρει διαρκώς νέο, πρωτότυπο, ελληνικό περιεχόμενο με γνώμονα τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του ελληνικού κοινού. Η πρόσβαση στο ΑΝΤ1+ είναι διαθέσιμη από Smart TV, κινητά τηλέφωνα και tablet (Android & iOS) μέσω της εφαρμογής ΑΝΤ1+, καθώς και από υπολογιστή μέσα από τον ιστότοπο antennaplus.gr.

