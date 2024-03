Αθλητικά

Μπέος - Τετέι: Απορρίφθηκε η έφεση του Βόλου

Τι σημαίνει για την θεσσαλική ΠΑΕ η απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων της ΕΠΟ, ενόψει των play outs του πρωταθλήματος. Τι αλλάζει για την Κηφισιά.

Η επιτροπή εφέσεων της ΕΠΟ απέρριψε τελικά την προσφυγή του Αχιλλέα Μπέου και της ΠΑΕ Βόλου για την υπόθεση του Ανδρέα Τετέι.

Το αρμόδιο όργανο της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας δεν έκανε δεκτή την έφεση κατά της απόφασης του πειθαρχικού οργάνου της Super League για την υπόθεση της ρατσιστικής επίθεσης στον Ανδρέα Τετέι στο ματς με την Κηφισιά.

Έτσι η αρχική απόφαση παραμένει για το Βόλο, με το παιχνίδι να κατακυρώνεται υπέρ της Κηφισιάς και τον ιδιοκτήτη της θεσσαλικής ΠΑΕ να τιμωρείται με απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα.

Αυτό σημαίνει πως η Κηφισιά θα μπει στα playouts με 21 βαθμούς κι ο Βόλος με 19, κάτω δηλαδή από τη ζώνη του υποβιβασμού.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΠΟ:

«Η Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ έλαβε κατά την τελευταία της συνεδρίαση την ακόλουθη απόφαση: Δέχεται τυπικά και απορρίπτει κατ’ ουσίαν τις εφέσεις της ΠΑΕ ΝΠΣ Βόλος και του Αχιλλέα Μπέου κατά της υπ’ αρ. 53/2024 απόφασης του ΠΜΠΟ SL1 και της ΠΑΕ Α.Ε. Κηφισιά κατά της ΠΑΕ ΝΠΣ Βόλος, του Αχιλλέα Μπέου και της υπ’ αρ. 53/2024 απόφασης του ΠΜΠΟ SL1».

Προσφεύγει στο CAS ο Βόλος

Η θεσσαλική ομάδα πάντως είναι αποφασισμένη να εξαντλήσει τις πιθανότητές της και θα προσφύγει στο Ανώτατο Αθλητικό Δικαστήριο της Λωζάνης (CAS) για τον αγώνα με την Κηφισιά, μετά την απορριπτική απόφαση της επιτροπής εφέσεων.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ: «Η ΠΑΕ Βόλος, έπειτα από την απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων, θα ασκήσει όλα τα νόμιμα δικαιώματά της και θα προσφύγει στο CAS».





