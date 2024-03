Αθλητικά

Μπέος - Κηφισιά: Δόθηκε στα χαρτιά το παιχνίδι και η ποινή στον Βόλο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η απόφαση του πειθαρχικού οργάνου της Σούπερ Λίγκας για τον αγώνα της Κηφισιάς με τον Βόλο.

-

Το πειθαρχικό όργανο της Σούπερ Λίγκας ανακοίνωσε την απόφασή του για τη ρατσιστική επίθεση του Αχιλλέα Μπέου στον Ανδρέα Τετέι, στη διάρκεια του αγώνα πρωταθλήματος Κηφισιά-Βόλος.

Το παιχνίδι στην Καισαριανή είχε λήξει 0-0, αλλά κατακυρώθηκε με 3-0 τέρματα στην αθηναϊκή ομάδα των βορείων προαστίων, ενώ ταυτόχρονα επέβαλε στη θεσσαλική ΠΑΕ πρόστιμο 20.000 ευρώ και στον Αχιλλέα Μπέο απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα για τρεις μήνες και πρόστιμο 50.000 ευρώ.

Η ανακοίνωση της Super League:

«ΔΕΧΕΤΑΙ ότι οι εγκαλούμενοι Α. Μπέος και ΠΑΕ ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ τέλεσαν την αποδιδόμενη σε βάρος τους πειθαρχική παράβαση. ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ α) στον πρώτο εγκαλούμενο Α. Μπέο i) την ποινή της απαγόρευσης εισόδου στα γήπεδα για τρεις (3) μήνες και ii) την χρηματική ποινή πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ (αρ. 1, 2, 3, 5, 13, 14 παρ. 1, 2 και 3 και 18 παρ. 1 ΠΚ της ΕΠΟ) και β) στην εγκαλούμενη ΠΑΕ ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ i) κατακύρωση του αγώνας υπέρ της ΠΑΕ ΚΗΦΙΣΙΑΣ (με τέρματα 0-3) και ii) χρηματική ποινή είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ (άρθρα , 2, 3, 5, 13, 13 παρ. 2, 14 παρ. 1, 2 και 3 και 18 παρ. 2 ΠΚ του ΚΑΠ). ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίασή του, στις 4.2.2024».

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Πελάτης μαχαίρωσε τον μάγειρα καταστήματος

Τέμπη: Τι μπορούν να “κάνουν” οι υπογραφές που συγκεντρώνονται

Κλείνει το Υποθηκοφυλακείο Ζωγράφου