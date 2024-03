Κοινωνία

Φωτιά στο Λαύριο: Παραδόθηκε ο αντιδήμαρχος

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο αντιδήμαρχος, ο οποίος φέρεται να είναι ο εμπρηστής της φωτιάς που ξέσπασε την Τρίτη στο Λαύριο.

Εντοπίστηκε και παραδόθηκε στις Αρχές, ο φερόμενος ως εμπρηστής της φωτιάς που ξέσπασε την Τρίτη κοντά σε ΕΠΑΛ στο Λαύριο.

Στη διεύθυνση αντιμετώπισης εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος για προανάκριση οδηγήθηκε ο αντιδήμαρχος Λαυρίου, ο οποίος παρουσιάστηκε στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής. Αντιμετωπίζει κατηγορίες για εμπρησμό μαζί με ένα ακόμη κάτοικο Λαυρίου, ο οποίος φέρεται να τον βοήθησε.

Συγκεκριμένα η Πυροσβεστική αναφέρει σε ανακοίνωση της ότι «Παρουσιάστηκαν αυτοβούλως σήμερα το πρωί στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Λαυρίου, ο ημεδαπός υπαίτιος πρόκλησης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε χθες 12 Μαρτίου 2024 και ώρα 13:21, σε υπαίθριο χώρο εναπόθεσης υπολειμμάτων καλλιεργειών, ιδιοκτησίας δήμου Λαυρεωτικής στην περιοχή Φοινικόδασος, μαζί με τον ημεδαπό βοηθό του, κάτοικο Λαυρίου.

Ακολουθήθηκε και για τους δύο η αυτόφωρη διαδικασία και θα οδηγηθούν σε λίγη ώρα από στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) ενώπιον του κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Επιπλέον, επιβλήθηκε στον καθένα από τους ανωτέρω διοικητικό πρόστιμο 500 ευρώ, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία».

Το πρωί της Τετάρτης ο δήμαρχος Λαυρίου Δημήτρης Λουκάς σε εμφάνισή του στην εκπομπή του ΑΝΤ1 Καλημέρα Ελλάδα δήλωσε ότι δεν ευθυνόταν για τη φωτιά αξιωματούχος του δήμου.

«Ούτε εμπρησμός είναι, ούτε αναζητείται κανένας, δεν γνωρίζω πώς προέκυψε η είδηση. Ήταν παρών αντιδήμαρχος. Όταν ξέφυγε η φωτιά έγινε η πρώτη αντιμετώπιση και μετά ανέλαβε η Πυροσβεστική. Από το πρωί καίγαμε και η φωτιά ξέφυγε το μεσημέρι», είπε ο κ. Λουκάς.

Επίσης χθες σε δελτίο Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος γινόταν λόγος για εμπρησμό και σύλληψη ημεδαπού ως δράστη.

