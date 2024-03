Αθλητικά

CIES: Ο ΠΑΟΚ είναι η πιο αποτελεσματική ομάδα στον κόσμο!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι προκύπτει από την έρευνα που δημοσίευσε το Διεθνές Κέντρο Αθλητικών Σπουδών.

-

O ΠΑΟΚ είναι η πιο αποτελεσματική ομάδα ανάμεσα σε 900 συλλόγους από 54 πρωταθλήματα σε όλο τον κόσμο!

Αυτό προκύπτει από τη νέα έρευνα που δημοσίευσε το CIES Football Observatory (Διεθνές Κέντρο Αθλητικών Σπουδών, που βρίσκεται στην Ελβετία και δημιουργήθηκε το 1995 ως κοινοπραξία της FIFA με το Πανεπιστήμιο του Νοσατέλ), που κατατάσσει τις ομάδες αυτές σύμφωνα με την αποτελεσματικότητά τους στα σουτ. Όπως εξηγεί η μέτρηση έγινε με ένα στατιστικό μοντέλο που εξηγεί το 78% των διαφορών στα γκολ που σημειώνονται ανά ομάδα (χωρίς τα πέναλτι) με βάση τρεις μεταβλητές: τον αριθμό των αναμενόμενων γκολ ανάλογα με την επικινδυνότητα των ευκαιριών που δημιουργούνται (χωρίς επίσης τα πέναλτι), τον αριθμό των σουτ στην εστία τέρμα και συνολικά.

«Με 0,69 περισσότερα γκολ χωρίς πέναλτι από το αναμενόμενο ανά αγώνα, ο ΠΑΟΚ έχει την πιο θετική διαφορά σε απόλυτους αριθμούς, αντανακλώντας συνετές αποφάσεις στα σουτ, καθώς και ιδιαίτερα αποτελεσματικό τελείωμα», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Η κατάταξη στην ελληνική Super League

+0.69 ΠΑΟΚ +0.30 Ολυμπιακός +0.22 Παναθηναϊκός +0.13 Αστέρας Τρίπολης +0.11 ΑΕΚ +0.08 Βόλος +0.04 Κηφισιά +0.02 Άρης +0.01 Λαμία -0.03 Πανσεραϊκός -0.05 ΠΑΣ Γιάννινα -0.08 Ατρόμητος -0.15 ΟΦΗ -0.23 Παναιτωλικός

Η Σπόρτιγκ Λισαβόνας (+0,59) και η Ρόμα (+0,52) συμπληρώνουν το βάθρο. Οι Ρωμαίοι ξεπερνούν την Ίντερ και την Άρσεναλ στα πέντε μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και ακολουθούν η Μπάγερν Μονάχου, η Μπάγερ Λεβερκούζεν και η Βαλένθια.

Στην άλλη άκρη του πίνακα βρίσκεται με 0,63 λιγότερα γκολ από το αναμενόμενο ανά αγώνα, η Μελβούρνη Σίτι, μπροστά από τέσσερις ιδιαίτερα αναποτελεσματικές μεγάλες ομάδες: Νις (-0,56), Λιόν (-0,49), Ράγιο Βαγιεκάνο (-0,48) και Μονπελιέ (-0,47). Η Έβερτον και η Κολωνία είναι οι λιγότερο αποτελεσματικοί σύλλογοι στα άλλα πέντε κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, οι Γκο Αχέντ Ιγκλς στην ολλανδική Eredivisie, η Βιζέλα και η Μπενφίκα στην πορτογαλική Primeira Liga, καθώς και η Σαρλερουά στη βελγική Pro League.

Ειδήσεις σήμερα:

ΗΠΑ: Αστυνομικοί πυροβόλησαν και σκότωσαν παιδί με αυτισμό (βίντεο)

“Ασπίδες” - Δένδιας για φρεγάτα “Ύδρα”: Υπερηφάνεια για τον ρόλο της Ελλάδας

Απογευματινά χειρουργεία - Γεωργιάδης: Αντιδρούν μόνο οι “συνδικαλιστές με ωράριο” (βίντεο)