Life

Ο Λένι Κράβιτζ απέκτησε αστέρι στη “Λεωφόρο της Δόξας”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το αστέρι με τον αριθμό 2.774 τοποθετήθηκε στην οδό 1750 Vine Street, μπροστά από τον ιστορικό πύργο της Capitol Records.

-

Ο Αμερικανός τραγουδιστής, συνθέτης και ηθοποιός Λένι Κράβιτζ (Lenny Kravitz) τιμήθηκε με το δικό του αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλυγουντ.

Το αστέρι με τον αριθμό 2.774 τοποθετήθηκε στην οδό 1750 Vine Street, μπροστά από τον ιστορικό πύργο της Capitol Records.

Η κόρη του, Ζόι (Zoe Kravitz) και ο Ντένζελ Ουάσινγκτον (Denzel Washington) μίλησαν για εκείνον στην εκδήλωση ενώ ο τραγουδιστής απολάμβανε τη μοναδική του στιγμή, αναφέρει το People.

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο - Αριδαία: Νεκροί δύο 20χρονοι από εκτροπή αυτοκινήτου

Κύπρος - Μονή: Ηγούμενος και μοναχός φτιάχνουν “θεϊκό μύρο” για τα “θαύματα” (βίντεο)

Κρήτη - καρκινοπαθής: “Το φάρμακο ήρθε… το βράδυ της κηδείας του” (βίντεο)