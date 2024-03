Κοινωνία

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης: Πληροφορίες για ύποπτο αντικείμενο

Έπειτα από έλεγχο των Αρχών στο σημείο δεν εντοπίστηκε κάτι ανησυχητικό στην βαλίτσα που είχε κριθεί ύποπτη.

-

Συναγερμός είχει σημάνει στις Αρχές μετά τον εντοπισμό ύποπτης βαλίτσας έξω από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Στο σημείο είχει σπεύσει το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ).

Παράλληλα, οι Αρχές είχαν προχωρήσει σε εκτροπές της κυκλοφορίας και ειδικότερα:

Λ. Συγγρού και Φραγκούδη, δεν εισέρχονται οχήματα στην Φραγκούδη και

Αριστοτέλους και Αλ. Πάντου, δεν εισέρχονται οχήματα στην Αλ. Πάντου.

Έπειτα από έλεγχο ο συναγερμός έληξε καθώς δεν βρέθηκε κάτι ύποπτο στην βαλίτσα.