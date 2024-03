Κοινωνία

Τέμπη ένα χρόνο μετά: Οδοιπορικό του ΑΝΤ1 στο δρομολόγιο Θεσσαλονίκη - Σέρρες (βίντεο)

Σοκάρει το οδοιπορικό του ΑΝΤ1 στο δρομολόγιο Θεσσαλονίκη - Σέρρες. Οι διαβάσεις παραμένουν αφύλακτες και τα αυτοκίνητα κόβουν κάθετα τις γραμμές, την ώρα που το τρένο πλησιάζει.

Του Βαγγέλη Κοκολάκου.

Ένα χρόνο μετά την τραγωδία των Τεμπών και ενώ η διερεύνηση της υπόθεσης συνεχίζει να βάζει φωτιά στην πολιτική αντιπαράθεση, σοκάρει το οδοιπορικό του ΑΝΤΕΝΝΑ στο δρομολόγιο Θεσσαλονίκη - Σέρρες.

Οι διαβάσεις παραμένουν αφύλακτες και τα αυτοκίνητα κόβουν κάθετα τις γραμμές, την ώρα που το τρένο πλησιάζει.

Η επιβατική αμαξοστοιχία 3633 η οποία εκτελεί το δρομολόγιο Σέρρες – Θεσσαλονίκη, μόλις έχει φτάσει στη Δοϊράνη.

Ο οδηγός του τραίνου σταματά. Ο φύλακας που επιβαίνει μαζί του, κατεβαίνει, σταματά αυτοκίνητα και φορτηγά, το τραίνο περνά. Σταματά ξανά και ο φύλακας ανεβαίνει για να συνεχίσει το ταξίδι του. Όπως φαίνεται και στην αυτοψία του ΑΝΤ1, το βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας, δεν ήταν μεμονωμένο περιστατικό.

Δευτερόλεπτα πριν είχαν διασχίσει με ταχύτητά, τις γραμμές στο αφύλακτο σημείο μεγάλα φορτηγά, καθώς πολύ κοντά βρίσκεται το τελωνείο στα σύνορα με τη Βόρεια Μακεδονία.

Όπως καταγγέλλουν κάτοικοι της περιοχής στον ΑΝΤ1, εδώ και έναν χρόνο ζουν υπό τον φόβο τροχαίου ατυχήματος.

Η διάβαση στη Δοιράνη δεν είναι η μόνη αφύλακτη στο νομό Κιλκίς. 4,5 χιλιόμετρα πιο κάτω στο χωριό Ακρίτας, η διάβαση παραμένει και αυτή αφύλακτη και χώρις προστατευτικές μπάρες.

Η μπάρα στον Ακρίτα, είναι πεταμένη και σπασμένη στα χωράφια, τα καλώδια εκτεθειμένα και οι κολώνες σκουριασμένες.



Σύμφωνα με τον ΟΣΕ τα συστήματα ασφαλείας που χρησιμοποιούνται στις συγκεκριμένες διαβάσεις είναι μέχρι και 30 ετών με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν ανταλλακτικά για την επισκευή τους σε περίπτωση βλάβης. Μάλιστα από τον Οργανισμό, υποστηρίζουν πως δεν υπάρχουν στο εμπόριο πλακέτες της εποχής.

Σύμφωνα με τους ειδικούς για να δοθεί λύση απαιτούνται 6,5 εκατομμύρια ευρώ για ενενήντα αυτόματα συστήματα, τα οποία ακόμη και αν εξασφαλιστούν, σήμερα, θα χρειαστούν τουλάχιστον δυόμισι χρόνια για να λειτουργήσουν.

