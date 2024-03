Τοπικά Νέα

Ηράκλειο: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τον καρκινοπαθή που αυτοκτόνησε

Οι συγκεντρωμένοι ανέβασαν πανό και φώναξαν συνθήματα κατά της κυβερνητικής πολιτικής στην Υγεία.

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας με φόντο την αυτοχειρία του 72χρονου που έπασχε από καρκίνο, ο οποίος επέλεξε να δώσει τέλος στη ζωή του μη μπορώντας να βρει το φάρμακο που χρειαζόταν για να κάνει την χημειοθεραπεία του, πραγματοποιήθηκε απόψε (13/03) στο Ηράκλειο.

Την συγκέντρωση διοργάνωσαν η «Ομάδα για την Άλλη Υγεία» και το «Συντονιστικό Ηρακλείου για την Υγεία». Πολίτες κάθε ηλικίας έδωσαν το παρών ενώ κρέμασαν και πανό στο οποίο αναγραφόταν πως “δεν είναι αυτοκτονία, είναι κρατική δολοφονία”, σύμφωνα με το ekriti.gr.

Ένα από τα συνθήματα σε άλλο πανό ήταν πως “οι ιδιωτικοποιήσεις σκοτώνουν – κόντρα στην εγκληματική πολιτική ΝΔ – Άδωνι.

