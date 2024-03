Κοινωνία

Κολωνός - Κούγιας για υπόθεση 12χρονης: το αδίκημα του βιασμού, δεν προέκυπτε ποτέ (βίντεο)

Τι είπε για την πρόταση της εισαγγελέα σχετικά με την υπόθεση του Κολωνού ο ποινικολόγος Αλέξης Κούγιας.

Αντιδράσεις έχει φέρει η πρόταση της εισαγγελέα για την υπόθεση βιασμού και μαστροπείας της 12χρονης από τον Κολωνό.

Το πρωί της Πέμπτης, στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» και τον Γιώργο Παπαδάκη και την Μαρία Αναστασοπούλου, μίλησε σχετικά με την πρόταση της εισαγγελίας, για την υπόθεση βιασμού της 12χρονης από τον Κολωνό, ο συνήγορος υπεράσπισης της μητέρας Απόστολος Λύτρας.

Ο κ. Λύτρας δήλωσε πως ήταν μία εισαγγελική που δεν την περίμενε χαρακτηρίζοντάς την προκλητική και πως θεωρεί ότι το δικαστήριο δεν θα έχει την ίδια άποψη με την εισαγγελέα.

Ο Αλέξης Κούγιας, μιλώντας στην εκπομπή "Το Πρωινό" του ΑΝΤ1, ανέφερε ότι έχει δοθεί η εντύπωση ότι ο κατηγορούμενος έχει αθωωθεί και όλο το βάρος έχει πέσει στην μητέρα της ανήλικης.

Όπως είπε ο γνωστός ποινικολόγος, "το αδίκημα του βιασμού, δεν προέκυπτε ποτέ στη δικογραφία αυτή, δεν υπάρχει κανένα αποδεικτικό στοιχείιο και το ίδιο το κοριτσάκι αθωώνει για τον βιασμό τον 53χρονο".

"Αντιθέτως είπε ότι πρέπει να καταδικαστεί για το αδίκημ της αποπλανήσεως ανηλίκου κάτω των 12 ετών. Αυτό επισύρει ως ποινή, την μεγαλύτερη ποινή που προβλέπεται για αυτά τα αδικήματα, αδικήματα που προσβάλουν τη γενετήσια αξιοπρέπεια. Αυτό το αδίκημα, τιμωρείται με ακριβως την ίδια ποινή με εκείνη του βιασμού, δηλαδή 15 χρόνια. Άρα γιατί γίνεται αυτός ο θόρυβος και αυτή η αντίδραση. Αντί να συγχαίρουμε εισαγγελείς που έουν τέτοιο θάρρος; Επειδή η εισαγγελέας πρότεινε περισσότερα αδικήματα εις βάρος της μητέρας του κοριτσιού; όποιος διαβάσει τη δικογραφία, θα αντιληφθεί τι έχει κάνει η μητέρα", είπε ο Αλέξης Κούγιας.





