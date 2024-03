Κόσμος

Τουρκικό ΥΠΑΜ - Μιλλιέτ: Αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία στη συνάντηση για ΜΟΕ με Ελλάδα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι δήλωσσαν πηγές του τουρκικού ΥΠΑΜ. για την οικοδόμηση σχέσεων με την Ελλάδα. Οι δηλώσεις για τα F-35 και τα Eurofighter.

-

Αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία στις συναντήσεις με την Ελλάδα για τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, δηλώνουν πηγές του τουρκικού ΥΠΑΜ αναφέροντας ότι δίνουν έμφαση στη θετική ατζέντα.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Μιλλιέτ πηγές του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας σε ερώτηση σχετικά με το αν είναι βέβαιο το χρονοδιάγραμμα της συνάντησης για τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης που θα πραγματοποιηθεί με την Ελλάδα, δήλωσαν τα εξής:

«Βρισκόμαστε σε μια περίοδο κατά την οποία εστιάζουμε αμοιβαία σε μια θετική ατζέντα με την Ελλάδα. Σε αυτή την περίοδο που δίνουμε έμφαση στη σημασία της διατήρησης του θετικού διαλόγου μεταξύ των δύο πλευρών, πιστεύουμε ότι η εγκαθίδρυση μιας ειλικρινούς και εποικοδομητικής σχέσης με προσέγγιση επικεντρωμένη στη λύση θα ωφελήσει και τις δύο χώρες. Από την άποψη αυτή, αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία στις συναντήσεις για τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης. Πιστεύουμε ότι οι συναντήσεις για τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης αποτελούν σημαντική ευκαιρία για τη συνέχιση του διαλόγου μεταξύ των δύο πλευρών και, συνεπώς, η επόμενη συνάντηση προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί στην Αθήνα προς τα τέλη Απριλίου. Ως Τουρκία, κάνουμε τα βήματά μας σε αυτό το πλαίσιο και επαναλαμβάνουμε σε κάθε ευκαιρία πως διατηρούμε την αποφασιστικότητά μας ώστε να μην θέσουμε σε κίνδυνο τα εθνικά μας συμφέροντα».

Θα επικεντρωθούμε στα ΚΑΑΝ

Πηγές του υπουργείου, σε ερωτήσεις σχετικά με το εάν η Τουρκία θα επιστρέψει στα F-35 , ανέφεραν τα εξής:

«Επί του παρόντος, δεν υπάρχει καμία αλλαγή στη στάση και των δύο χωρών σχετικά με το F-35. Όπως είπε ο Υπουργός μας. Πιστεύουμε ότι μπορούμε να πάρουμε πίσω τα χρήματα που πληρώσαμε για το F-35. Οι διαπραγματεύσεις για το θέμα αυτό συνεχίζονται. «Πρέπει να επικεντρωθούμε στο KAAN σε αυτό το στάδιο».

Τελευταία κατάσταση στο Eurofighter

Πηγές του υπουργείου, απαντώντας στην ερώτηση σχετικά με την τελευταία κατάσταση στο αεροσκάφος Eurofighter που ζητήθηκε από το Ηνωμένο Βασίλειο, ανέφεραν: «Οι προσπάθειές μας να προμηθευτούμε Eurofighters συνεχίζονται. Βρετανοί αξιωματούχοι και Γερμανοί αξιωματούχοι συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις για αυτό το θέμα. Η προσδοκία μας είναι ότι οι σύμμαχοί μας θα λάβουν αποφάσεις σύμφωνα με το πνεύμα της συμμαχίας και την κοινή προοπτική ασφάλειας. Πιστεύουμε ότι θα έχουμε θετικά αποτελέσματα».

Ειδήσεις σήμερα:

Κίνα: Φονική έκρηξη σε εστιατόριο (βίντεο)

Ηράκλειο: Στο νοσοκομείο 15χρονη που της επιτέθηκαν τρεις 16χρονες

Εμπρησμοί - Ζωγράφου: Βίντεο ντοκουμέντο από την ώρα που φλέγονταν τα οχήματα