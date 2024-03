Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στην Κωνσταντινούπολη - Γκιορούρ: Πιθανό να σπάσουν δύο ρήγματα ταυτόχρονα

Ο Τούρκος ειδικός θεωρεί δεδομένο και με περισσότερα θύματα από εκείνον της 6ης Φεβρουαρίου 2023, έναν σεισμό πάνω από 7 Ρίχτερ στην Κωνσταντινούπολη.

«Υπάρχει πιθανότητα να σπάσουν και τα δύο ρήγματα ταυτόχρονα στην Κωνσταντινούπολη», δήλωσε ο γνωστός Τούρκος σεισμολόγος Νατζί Γκιορούρ, προσθέτοντας ότι «θα υπάρξουν περισσότερες απώλειες ζωών και περιουσίας στην Κωνσταντινούπολη από ό,τι στο σύνολο των 11 επαρχιών του σεισμού της 6ης Φεβρουαρίου».

Όπως μεταδίδει η Άννα Ανδρέου, ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, ο σεισμολόγος ανέφερε μάλιστα τις συνοικίες της Κωνσταντινούπολης που θα πληγούν από τον σεισμό.

Σε νέες δηλώσεις του στο τουρκικό κανάλι TGRT ο Τούρκος σεισμολόγος είπε ότι αναμένεται ένας σεισμός μεταξύ 7,2 και 7,6 βαθμών στην Κωνσταντινούπολη. «Η μεγάλη πόλη παίζει στην παράταση», είπε ο Νατζί Γκιορούρ.

Τονίζοντας ότι ο δήμαρχος που θα αναλάβει καθήκοντα στην Κωνσταντινούπολη στις εκλογές που θα διεξαχθούν στις 31 Μαρτίου, θα πρέπει να προετοιμάσει την πόλη για σεισμό, ο Νατζί Γκιορούρ δήλωσε ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα σεισμού 7,6 Ρίχτερ στη θάλασσα του Μαρμαρά και στο βόρειο τμήμα του Ρήγματος Βόρειας Ανατολίας.

Τα κυριότερα σημεία από τις δηλώσεις του Naci Gorur:

«Υπάρχει πιθανότητα να σπάσουν και τα δύο ρήγματα ταυτόχρονα»

«Ο δήμαρχος που θα αναλάβει την Κωνσταντινούπολη από την 1η Απριλίου πρέπει να προετοιμάσει την πόλη για σεισμό. Η απειλή είναι στον Μαρμαρά. Ο πρώτος εκλεγμένος δήμαρχος πρέπει να ξέρει από πού προέρχεται η απειλή. Θα γίνει σεισμός στη θάλασσα του Μαρμαρά και στο βόρειο τμήμα του ρήγματος της Βόρειας Ανατολίας. Το ένα από αυτά είναι το τμήμα των νησιών, το άλλο είναι το Kumburgaz. Υπάρχει πιθανότητα να σπάσουν αυτοί οι δύο κλάδοι ταυτόχρονα. Έσπασαν με διαφορά 3 μηνών το 1766. Αν και οι δύο σπάσουν, υπάρχει πιθανότητα να ανέβει έως και 7,6 Ρίχτερ. Όταν πρόκειται για σεισμούς, οι πολιτικοί σκέφτονται το «κτιριακό απόθεμα». Η αύξηση του κτιριακού αποθέματος στην Κωνσταντινούπολη θα μειώσει τις ζημιές.

«Δεν μπορούμε να έχουμε 20.000 με 50.000 θανάτους σε κάθε σεισμό».

Σεισμός 7,6 Ρίχτερ σημειώθηκε πρόσφατα στην Ιαπωνία και 120 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τυχαία. Δεν μπορούμε να έχουμε 20.000 με 50.000 θανάτους σε κάθε σεισμό. Αυτή είναι μια κατάσταση που ο κόσμος βρίσκει περίεργη και δεν μας ταιριάζει

«Η Κωνσταντινούπολη παίζει στην παράταση»

Ένας σεισμός αναμένεται να συμβεί εντός 6 ετών, συν ή πλην, και εντός 10 ετών. Αυτή τη στιγμή παίζουμε στην παράταση. Η πιθανότητα ενός σεισμού 7 Ρίχτερ και άνω στον Μαρμαρά είναι 47%. Θα πρέπει να μιλήσουμε για το τι πρέπει να κάνουμε πριν και μετά τον σεισμό. Οι πολίτες και το κράτος πρέπει να δώσουν τα χέρια και να το ξεπεράσουν αυτό.

«Θα υπήρχαν περισσότερες απώλειες ζωών και περιουσίας στην Κωνσταντινούπολη από ό,τι σε 11 επαρχίες μαζί».

Το πιο σημαντικό συστατικό της ετοιμότητας για τους σεισμούς είναι το κοινό. Θα υπήρχαν περισσότερες απώλειες ζωών και περιουσίας στην Κωνσταντινούπολη από ό,τι σε 11 επαρχίες μαζί. Μπορεί να υπάρχουν περισσότεροι από 50 χιλιάδες νεκροί στον σεισμό της Κωνσταντινούπολης. Όσοι διαθέτουν προηγμένες τεχνολογικές κοινωνίες βλέπουν τις χώρες που έχουν πάρα πολλούς θανάτους σε αυτούς τους σεισμούς ως οπισθοδρομικούς. Αυτά τα ρήγματα προκαλούν σεισμούς και θα συνεχίσουν να το κάνουν για εκατομμύρια χρόνια.

Ποιες περιοχές είναι πιο επικίνδυνες;

Στην ευρωπαϊκή πλευρά, η περιοχή 10 χιλιόμετρα από την ακτή και μέχρι τη Σηλυβρία θα είναι τα μέρη που θα υποστούν τις περισσότερες απώλειες στον σεισμό. Στην πλευρά της Ανατολίας θα επηρεαστούν περιοχές ξεκινώντας από τα παράλια και πιο μέσα. Όταν έγινε ο σεισμός του 1999, πήγαμε σε ορισμένες περιοχές και παρακαλέσαμε τους δημάρχους «να μην παραχωρήσουν χωροταξίες και οικισμούς». Η Τούζλα και τα περίχωρά της, οι παραθαλάσσιες περιοχές του Καρτάλ και του Μαλτέπε ενδέχεται να επηρεαστούν. Σκεφτείτε τον χάρτη και σχεδιάστε μια γραμμή αριστερά και δεξιά παράλληλα με τη δεύτερη γέφυρα του Βοσπόρου. Οι περιοχές νότια αυτής της καμπύλης θα επηρεαστούν περισσότερο από τον σεισμό. Όσοι βρίσκονται στα βόρεια θα επηρεαστούν σχετικά λιγότερο. Θα σημειωθούν σεισμοί μεταξύ 7,2 και 7,6 Ρίχτερ και θα επηρεαστούν από αυτούς. Φωνάζουμε από το 1999, κανείς δεν μας πήρε στα σοβαρά. «Μόλις πρόσφατα άρχισαν να μας ακούν οι πολιτικοί».

