Σεισμός 9 Ρίχτερ στην Τουρκία - Η εφιαλτική πρόβλεψη

Τι απήχηση είχαν στον Τουρκικό Τύπο οι προγνώσεις του καθηγητή για ισχυρή σεισμική δόνηση.

Σε μια εφιαλτική πρόβλεψη προχώρησε γνωστός Τούρκος καθηγητής Σεισμολογίας, αναφέροντας πως ο μεγάλος σεισμός που φοβούνται, είναι εξαιρετικά πιθανό να σημειωθεί στην Κωνσταντινούπολη φτάνοντας ακόμη και τα 9 Ρίχτερ.

Ειδικότερα, ο καθηγητής Naci Gοrur, όπως μεταδίδει το CNN Turk, εκτίμησε μιλώντας στην εφημερίδα Sozcu, ότι υπάρχουν φόβοι για μεγάλο σεισμό ακόμη και στην Κωνσταντινούπολη, ο οποίος και θα είναι καταστροφικός εάν επαληθευτούν οι προβλέψεις περί 9 Ρίχτερ.

«Σκεφτείτε μία λωρίδα των πρώτων 10 χιλιομέτρων που ξεκινά από την ακτή της Θάλασσας του Μαρμαρά. Εκεί θα υπάρχουν περισσότερα προβλήματα, διότι η ένταση του σεισμού αναμένεται να φθάσει τα 9 Ρίχτερ από τον Κεράτιο Κόλπο μέχρι και τη Σηλυβρία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, ο γεωεπιστήμονας ο οποίος είναι γνωστός για τις προβλέψεις του, τόνισε ότι τα λύματα θα αναμειχθούν με το πόσιμο νερό σε μια τέτοια περίπτωση και πως ακόμη και τα πολύ καλά χτισμένα κτήρια μπορεί να υποστούν σοβαρές ζημιές.

Υπενθυμίζεται ότι, μετά τους φονικούς σεισμούς του Καχραμανμαράς της 6ης Φεβρουαρίου, που ονομάστηκαν η «καταστροφή του αιώνα», όλα τα βλέμματα στράφηκαν στο κτηριακό απόθεμα της Κωνσταντινούπολης και άρχισαν να λαμβάνονται μέτρα προκειμένου να υπάρξει ένα σχέδιο πρόληψης προκειμένου να επιταχυνθεί η αστική μεταμόρφωση της πόλης.

Μάλιστα, ο σεισμός των 5,1 Ρίχτερ που σημειώθηκε προ ημερών στα ανοικτά της θαλάσσιας περιοχής στα Μουδανιά της Τουρκίας ήταν αποκαρδιωτικός, καθώς η σεισμική δόνηση ήταν αισθητή μέχρι την Κωνσταντινούπολη.

"Δε βάζουμε μυαλό"

Με τη φράση αυτή τιτλοφορείται την Πέμπτη η ημερήσια εφημερίδα της ΄γκυρας "Χουριέτ", όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία Άννα Ανδρέου, αναφερόμενη στις προγνώσεις για ισχυρότατο σεισμό. Η εφημερίδα στο δημοσίευμά της συνεχίζει:

"Ο γεωεπιστήμονας καθηγητής Dr. Naci Gorur συνεχίζει να προειδοποιεί τους πολίτες για έναν ενδεχόμενο σεισμό στην Κωνσταντινούπολη. Μιλώντας στο πρόγραμμα με τίτλο "Η αντισεισμική πόλη Esenyurt", το οποίο ξεκίνησε από τον δήμαρχο του Esenyurt Kemal Deniz Bozkurt, ο καθηγητής Gorur έδωσε πληροφορίες σχετικά με το πως προετοιμάστηκε η περιοχή κατά του σεισμού και παρείχε σημαντικές προειδοποιήσεις στους πολίτες".

