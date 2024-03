Κοινωνία

ΗΣΑΠ Καλλιθέας: Κλειστός μετά το τηλεφώνημα για βόμβα

Συναγερμός στον σταθμό του ΗΣΑΠ στην Καλλιθέα που έχει κλείσει καθώς άγνωστοι πήραν τηλέφωνο και ενημέρωσαν για βόμβα.

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές μετά από νέο τηλεφώνημα για βόμβα.

Άγνωστοι πήραν τηλέφωνο στον Πυροσβεστικό Σταθμό Καλλιθέας στις 19.00 και είπαν ότι έχει βόμβα στον ΗΣΑΠ Καλλιθέας.

Μετά από το τηλεφώνημα, ο σταθμός έκλεισε και στο σημείο μεταβαίνουν ΤΕΕΜ.

Η κυκλοφορία στη γραμμή διεξάγεται στα τμήματα Πειραιάς-Φάληρο και Ταύρος-Κηφισιά.

