Ηθοποιός στην συμμορία που έκλεβε αυτοκίνητα και “έβγαλε” 1 εκατομμύριο ευρώ (βίντεο ντοκουμέντο)

Κάμερα ασφαλείας έχει καταγράψει την δράση των κακοποιών. Δεκάδες κλεμμένα οχήματα βρέθηκαν από τους αστυνομικούς. Πως λειτουργούσε η σπείρα που είχε θησαυρίσει.

Του Μανώλη Ασαριώτη, από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1

Σχεδόν ένα εκατομμύριο ευρώ υπολογίζεται ότι είναι τα κέρδη κακοποιών, που έκλεβαν αυτοκίνητα, τα μετέτρεπαν σε ανταλλακτικά και τα πωλούσαν ακόμα και στο εξωτερικό. Τα στελέχη της Ασφάλειας συνέλαβαν τον αρχηγό της σπείρας και πέντε συνεργούς του, ενώ εντόπισαν σαράντα κλεμμένα οχήματα.

Όπως φαίνεται σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας, κακοποιός έχει εντοπίσει σε πιλοτή πολυκατοικίας ένα από τα αυτοκίνητα, που η οργάνωση τού έχει ζητήσει να κλέψει. Το πλησιάζει για να δει πόσο εύκολα μπορεί να το αρπάξει. Πρόκειται για ένα από τα βίντεο, που βοήθησαν τους αστυνομικούς να ταυτοποιήσουν τα μέλη της συμμορίας και να συλλάβουν έξι από αυτά.

Από την μέχρι τώρα έρευνα οι αστυνομικοί έχουν διαπιστώσει 40 κλοπές αυτοκινήτων και 2 μοτοσικλετών, με τα κέρδη να υπολογίζεται ότι ξεπερνούν τις 980.000 ευρώ.

Μόνο σε ένα υπόγειο γκαράζ πολυκατοικίας, όπου οι δράστες στάθμευαν προσωρινά τα κλεμμένα αυτοκίνητα, τα στελέχη της Ασφάλειας βρήκαν 6 οχήματα, που σε λίγες μέρες θα είχαν εξαφανιστεί.

Δύο μέλη της συμμορίας, 29 και 21 ετών, είχαν αναλάβει να κλέβουν τα οχήματα. Όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, «σε καθημερινή βάση ο 29χρονος παραλάμβανε νυχτερινές ώρες τον 21χρονο και πήγαιναν σε διάφορες περιοχές της Αττικής, αναζητώντας οχήματα να αφαιρέσουν. Δεν διέπρατταν ευκαιριακές κλοπές, αλλά αφαιρούσαν οχήματα κατ’ εντολή της οργάνωσης, κάτι που επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι, όταν ταξινομούσαν ένα όχημα, τις επόμενες ημέρες αναζητούσαν να αφαιρέσουν ακριβώς ίδιο αυτοκίνητο (μάρκα – μοντέλο - χρώμα).

Αρχηγός της σπείρας φέρεται να είναι ένας 35χρονος, ο οποίος σύμφωνα με την Αστυνομία:

Ήταν αποκλειστικός ρυθμιστής της λειτουργίας της οργάνωσης

Κατηύθυνε τα υπόλοιπα μέλη

Παραλάμβανε τα αποσυναρμολογημένα εξαρτήματα

Φρόντιζε για την περαιτέρω διάθεση τους και

Διαχειριζόταν τα χρήματα.

Τα μέλη της σπείρας έκαναν εισαγωγές τρακαρισμένων αυτοκινήτων, που ήταν ασύμφορα προς επισκευή, έκλεβαν όμοια και πλαστογραφούσαν τα στοιχεία, για να τα πουλήσουν.

Κομβικό ρόλο έπαιζε ο αδελφός του φερόμενου ως αρχηγού. Εκείνος είναι ιδιοκτήτης εταιρείας πώλησης μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, έκανε τις εισαγωγές και πωλούσε τα πλαστογραφημένα αυτοκίνητα.

Κατά τις έρευνές τους οι αστυνομικοί εντόπισαν δεκάδες τμήματα αυτοκινήτων, πινακίδες κυκλοφορίας, ακόμα και παρεμβολέα κινητών τηλεφώνων.

Τα κλεμμένα οχήματα τα «έκοβαν» σε ανταλλακτικά σε δύο διαλυτήρια: σε Πόρτο Ράφτη και Μενίδι, απ’ όπου με βαν μετέφεραν τα ανταλλακτικά προς πώληση.

Το ένα από τα δύο, μάλιστα, ανήκει σε πρώην ηθοποιό, ο οποίος είχε εμφανιστεί σε τηλεοπτική σειρά, αλλά εδώ και χρόνια δεν ασχολείται με την υποκριτική.

Όλοι οι συλληφθέντες είναι σεσημασμένοι για κλοπές, πλαστογραφίες και άλλα αδικήματα.

