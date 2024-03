Κόσμος

Σομαλία: Τζιχαντιστές επιτέθηκαν σε ξενοδοχείο της πρωτεύουσας

Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν πως οι δράστες της εφόδου πυροβολούσαν αδιακρίτως.

Τζιχαντιστές της οργάνωσης Σεμπάμπ επιτέθηκαν χθες Πέμπτη σε πολυτελές ξενοδοχείο, όχι μακριά από το προεδρικό παλάτι, στη σομαλική πρωτεύουσα, τη Μογκαντίσου, ανέφεραν πηγές στα σώματα ασφαλείας και αυτόπτες μάρτυρες.

Η επίθεση, την ευθύνη για την οποία ανέλαβε η οργάνωση, άρχισε περί τις 21:45 (σ.σ. τοπική ώρα· 20:45 ώρα Ελλάδας), όταν ένοπλοι έκαναν έφοδο στο ξενοδοχείο εν μέσω καταιγιστικών πυρών.

«Πολλοί ένοπλοι εισέβαλαν διά της βίας στο κτίριο αφού κατέστρεψαν το περιτείχισμα με εκρηκτικά», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο αξιωματικός των δυνάμεων ασφαλείας, ο Άχμεντ Νταχίρ.

Ο απολογισμός των θυμάτων της επίθεσης παραμένει άγνωστος, τουλάχιστον ως αυτό το στάδιο. Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν πως οι δράστες της εφόδου πυροβολούσαν αδιακρίτως.

«Δεν ξέρω αν υπάρχουν θύματα, αλλά υπήρχε πολύς κόσμος στο εσωτερικό όταν άρχισε η επίθεση», είπε ο Χασάν Νουρ, που κατάφερε να φύγει από το ξενοδοχείο.

Η Σεμπάμπ («Νεολαία»), οργάνωση που ορκίζεται πίστη στην Αλ Κάιντα, πολεμά εδώ και πάνω από 16 χρόνια εναντίον της σομαλικής ομοσπονδιακής κυβέρνησης, η οποία υποστηρίζεται από τη διεθνή κοινότητα.

