Indian Wells – Σάκκαρη: Πρόκριση στα ημιτελικά με ανατροπή

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια θα βρεθεί στον τρίτο της συνεχόμενο ημιτελικό του τουρνουά, αφήνοντας εκτός της Έμα Ναβάρο.

Η Μαρία Σάκκαρη πέτυχε μία σπουδαία ανατροπή σε ένα ματς τριών ωρών και με 5-7, 6-2, 6-4, άφησε εκτός την Εμα Ναβάρο, για τον τρίτο της συνεχόμενο ημιτελικό στο Ιντιαν Γουέλς.

Σε ένα παιχνίδι που βελτίωσε το σερβίς της σε σχέση με τα προηγούμενα ματς, είχε πολλά λάθη (όπως και η αντίπαλός της), ενώ πάσχιζε να κλείσει κρίσιμα games (χαρακτηριστικά στο δεύτερο σετ χρειάστηκε 8 set points). Παρ' όλα αυτά, η επιμονή και η υπομονή της, αλλά κυρίως το καθαρό μυαλό της (που συνήθως δεν είχε σε ανάλογες καταστάσεις), την βοήθησαν να γυρίσει και αυτό το ματς και για τρίτη συνεχόμενη σεζόν να την φέρουν στα ημιτελικά και παράλληλα, πίσω στο Νο9 της παγκόσμιας κατάταξης.

Είχε δύο άσους, έξι διπλά λάθη, 70% κερδισμένο πρώτο σερβίς και 44% στο δεύτερο, μαζί με 5/17 κερδισμένα break points.

O αυριανός ημιτελικός, θα είναι ο 10ος της Μαρίας σε 1000αρι τουρνουά.

Πηγή: gazzetta.gr

