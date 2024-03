Κοινωνία

Κολωνός – 12χρονη: “Είναι αδιανόητο να λέμε ότι ένα παιδάκι είχε επιλέξει να εκδίδεται για βιοπορισμό”

Τι είπε η δικηγόρος της 12χρονης, λίγο πριν την αγόρευση της στη δίκη, μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

Η Ασπασία Ταραχοπούλου, δικηγόρος της 12χρονης από τον Κολωνό που έπεσε θύμα μαστροπείας, μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» και αποκάλυψε ότι η 12χρονη βρίσκεται σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση. «Είναι κλεισμένη σε ένα δωμάτιο και κλαίει συνέχεια», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Σχολιάζοντας την άποψη δικηγόρου κατηγορουμένων που είπε ότι «η μικρή είχε επιλέξει ένα συγκεκριμένο τρόπο ζωής και να βιοπορίζεται έτσι», τόνισε ότι «είναι αδιανόητο να εκφράζονται τέτοιες απόψεις για ένα παιδάκι και μάλιστα από γυναίκα και μητέρα».

«Όλοι οι ψυχολόγοι και οι ειδικοί που εξέτασαν την 12χρονη κατέληξαν στο συμπέρασμα πως λέει την αλήθεια ότι η μητέρα της δεν είχε καμία σχέση με αυτά και όλα τα έκανε ο 59χρονος», τόνισε στη συνέχεια και είπε πως αν το δικαστήριο υιοθετήσει την πρόταση της εισαγγελέως, ο βασικός κατηγορούμενος θα γλιτώσει τα ισόβια, αλλά δε θα βγει από τη φυλακή καθώς κατηγορείται για σωρεία κακουργημάτων.

Στη συνέχεια η κυρία Ταραχοπούλου δήλωσε πως πιστεύει ότι η πρόταση της εισαγγελέως για τον 59χρονο βασικό κατηγορούμενο δεν θα γίνει δεκτή από το δικαστήριο, ενώ δεν έκρυψε την αγωνία της για τη σημερινή της αγόρευση, λέγοντας πως δεν κοιμήθηκε όλο το βράδυ από το άγχος της.

